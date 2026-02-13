Legendarni Chris Paul otišao u mirovinu

Podijeli :

AP Photo/Phelan M. Ebenhack via Guliver

Legendarni NBA razigravač i jedan od najboljih playmakera svih vremena, Chris Paul (40), službeno je objavio trenutačni odlazak u mirovinu.

Ova vijest dolazi nakon izrazito turbulentnih tjedana: Paul je nedavno treajdan iz LA Clippersa u Toronto Raptorsee, no oni su ga danas službeno otpustili. Ubrzo nakon te objave, popularni “Point God” potvrdio je da više neće tražiti novi angažman, već da se definitivno povlači s parketa.

Svoju odluku popratio je dirljivom oproštajnom porukom:

“Ovo je to! Nakon više od 21 godine povlačim se iz košarke. Dok ovo pišem, teško je točno znati što osjećam, ali po prvi put – što će mnoge iznenaditi – nemam odgovor! Ali najviše od svega ispunjen sam radošću i zahvalnošću. Iako je poglavlje u kojem sam NBA igrač završeno, košarka će zauvijek biti utkana u moj DNA.

Provesti više od polovice života u ovoj ligi, kroz tri desetljeća, zvuči nevjerojatno. Igranje košarke za život bio je blagoslov, ali i velika odgovornost koju sam prigrlio – i dobro i loše. Liderstvo je teško i nije za slabe; neki će vas voljeti, mnogi neće, ali cilj je uvijek bio jasan i namjere iskrene. Dovraga, volim se natjecati!”

Paul odlazi kao istinska ikona, držeći drugo mjesto na vječnoj ljestvici po broju asistencija i ukradenih lopti. Tijekom karijere igrao je za New Orleans Hornetse, LA Clipperse (u dva navrata), Houston Rocketse, Oklahoma City Thunder, Phoenix Sunse, Golden State Warriorse i San Antonio Spurse.

Iako karijeru završava bez naslova prvaka, kao 12-erostruki All-Star i član popisa 75 najvećih svih vremena, ostavlja neizbrisiv trag na igru koju je redefinirao svojom inteligencijom i vizijom.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Chris Paul (@cp3)

