LeBrona upitali hoće li igrati na OI u Los Angelesu, evo što je odgovorio

AP Photo/Abbie Parr via Guliver

Govoreći u podcastu "Mind the Game" NBA velikan LeBron James rekao je da ne planira igrati za Sjedinjene Države na Olimpijskim igrama 2028. u svom trenutnom prebivalištu, Los Angelesu.

“Zadovoljan sam sa svoje četiri olimpijske medalje. Već znate moj odgovor”, rekao je 40-godišnji James. “Gledat ću, neću igrati.”

Nesumnjivo će imati mjesto u prvom redu na košarkaškom natjecanju u Inglewoodu tijekom Olimpijskih igara. Zvijezda Golden State Warriorsa Stephen Curry, koji također govori u podcastu, mogao bi sjediti s Jamesom.

LeBron se vraća treninzima i uskoro ispisuje NBA povijest

Curry će imati 40 godina kada počnu Igre u Los Angelesu, a rekao je da ne očekuje da će drugi put nastupiti na Olimpijskim igrama.

“Ako Bog da, još uvijek imam izbor i fizičku opciju gdje bih mogao utjecati na momčad”, rekao je Curry. “Nikad ne reci nikad, ali jako sumnjam. Jako sumnjam.”

James se bliži svom debiju ove sezonu s Los Angeles Lakersima nakon što je bio izvan terena zbog išijasa. Osvojio je brončanu medalju na Igrama 2004., a zlata je osvojio 2008., 2012. i 2024. godine. Curry nije igrao na Olimpijskim igrama do 2024. u Parizu, a nije igrao na prethodnim igrama zbog ozljeda ili dugog doigravanja s Golden Stateom.

Curry je bio ključan za osvajanje pete uzastopne zlatne medalje Sjedinjenih Država 2024. u Parizu. U prosjeku je postizao 14,8 poena, 3,2 skoka i 2.5 asistencije.