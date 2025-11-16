LeBron se vraća treninzima i uskoro ispisuje NBA povijest

Podijeli :

(AP Photo/Mark J. Terrill) / Guliver Images

Najbolji strijelac u povijesti NBA lige, 40-godišnji LeBron James u ponedjeljak će po prvi put ove sezone trenirati s ostatkom momčadi Los Angeles Lakersa.

To znači kako bi vrlo skoro trebao i zaigrati, čime će postati prvi igrač u povijesti s nastupima u 23 različite sezone najjače svjetske košarkaške lige.

James je tijekom priprema za novu sezonu osjetio bolove u leđima te je po prvi put u karijeri propustio početak sezone. I bez njega u postavi Lakersi su odlično krenuli u sezonu, trenutačno su na omjeru pobjeda i poraza 10-4, a pet od sljedećih šest susreta igrat će na domaćem parketu.

Osim što je najbolji strijelac u povijesti NBA lige s 42,184 poena, James ove sezone može postati i igrač s najviše odigranih utakmica, trenutačno je drugi na toj listi s 1,562 odigrana dvoboja, ispred njega je samo Robert Parish s 1,611.

