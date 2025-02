LeBron James: Nisam vjerovao da je trade stvaran, sve dok nisam vidio Luku

Podijeli :

LeBron James i Luka Dončić su u utorak službeno postali suigrači, a najbolji strijelac u NBA lig svih vremena priznao je da ni sam nije vjerovao kad je prvi put čuo vijest o razmjeni u kojoj su Lakersi doveli slovensku košarkašku zvijezdu, a u Dallas poslali LeBronovog bliskog prijatelja Anthonyja Davisa.

James kaže da je dva dana bio u nevjerici.

“Moje emocije su bile posvuda. Prvi put kad sam to čuo, mislio sam da to mora biti lažna vijest. Mislio sam da je prijevara. Ali, onda mi se javio AD (Anthony Davis) i razgovarao sam s njim neko vrijeme. Čak i kad sam završio razgovor, i dalje mi se to nije činilo stvarnim. Uglavnom se nije činilo stvarnim sve dok danas nisam vidio Luku”, izjavio je James nakon utakmice u kojoj su Lakersi kao gosti u Intuit Domeu pobijedili gradske suparnike Clipperse sa 122-97, a on je bio najbolji igrač utakmice s 26 koševa, devet asistencija i osam skokova.

James i Davis su pet i pol godina bili suigrači, osvojili su i naslov prvaka NBA lige, a ništa nije ukazivalo na ovakav kraj njihove suradnje u Lakersima. LeBron je u više navrata govorio o tome da ga nakon 21 sezone provedene u ovoj ligi više ništa ne može iznenaditi i da nema toga što nije već doživio, ali je 40-godišnja košarkaška superzvijezda morala priznati da je ovo ipak nešto novo.

“Ovo nikad nisam vidio. Nikada nisam bio dio takve transakcije. To je bilo drugačije. Bilo je šokantno kada sam čuo vijest, ali na kraju dana, razumijem poslovnu stranu košarke.”

Koliko god bio povezan s Davisom, James ne sumnja u dobru suradnju s Dončićem, o kojem ima vrlo visoko mišljenje.

“Luka mi je već neko vrijeme omiljen igrač u NBA ligi. Uvijek sam samo pokušavao igrati igru ​​na pravi način i inspirirati sljedeću generaciju igrača, u kojoj se i Luka nalazi, a sada smo suigrači. Tako da će to biti vrlo lak prijelaz.”

Jamesa ne brine što bi se fokus javnosti, kad su Lakersi u pitanju, mogao prebaciti na Dončića i mlađe suigrače.

“Što je loše u tome? Da sam bio zabrinut, odrekao bih se svoje klauzule koja me štiti od razmjene i otišao odavde. Ovdje sam. Predan sam Lakersima. Ovdje sam da pomognem Luki i Maxiju (Kleberu) da im prijelaz bude što lakši.”

I glavni trener Lakersa te nekadašnji Dončićev suigrač iz Dallasa J. J. Redick, smatra da će James i Dončić na terenu vrlo brzo naći zajednički jezik.

“Uvjeren sam da možemo smisliti kako spojiti njihove talente na pozitivan način u vrlo kratkom vremenu”, rekao je Redick.

Istog je mišljenja i trener Clippersa Tyronn Lue, koji je Jamesu bio trener u Clevelandu, gdje mu je glavni zadatak bio spojiti LeBrona i Kyrieja Irvinga, dojučerašnjag suigrača Luke Dončića.

“Kada imate LeBrona Jamesa, koji je bio najbolji igrač lige u posljednjih 15 godina, i imate Luku, koji je među trojicom ili petoricom najboljih igrača u ligi, oni će pronaći način da to funkcionira. LeBron može igrati sa svakim.”

Dončić se još uvijek nije oporavio od ozljede lista, zbog koje ne igra još od božićnog sraza s Timberwolvesima, a ni Davis nije u utorak debitirao za Maverickse zbog ozljede abdomena, zbog koje ne bi trebao duže izostajati s terena. Točan datum Dončićevog prvog nastupa za Lakerse još nije poznat.