LeBron James nakon poraza od Oklahome: Ne znam što mi budućnost nosi

(AP Photo/Mark J. Terrill) via Guliver Image

NBA zvijezda LeBron James još nije donio odluku o svojoj budućnosti u NBA ligi nakon što je njegova momčad Los Angeles Lakersi poražena od Oklahoma City Thundera u ponedjeljak, čime su završili sezonu.

Thunder je pobijedio 115:110 i rezultatom 4-0 u seriji se plasirao u finalnu seriju Zapadne konferencije, unatoč tome što je 41-godišnji James postigao 24 poena i imao 12 skokova, najviše na utakmici.

James je upravo završio svoju rekordnu 23. NBA sezonu i najbolji strijelac lige svih vremena sada postaje slobodan igrač.

“Kakva mi je budućnost, očito ne znam”, rekao je nakon poraza. “Mislim, ovo je očito još svježe nakon očitog poraza i ne znam. Mislim, ne znam što mi budućnost nosi, očito ⁠onako kako stvari stoje večeras.

Imam puno vremena da se opustim, kao što mislim da sam rekao prošle godine nakon što smo izgubili, mislim od Minnesote, da se vratim i odmorim s obitelji i razgovaram s njima i provedem neko vrijeme s njima, a onda kada dođe vrijeme, očito ćete vi dečki znati što sam odlučio učiniti.“

James je ove godine izabran u svoju 22. uzastopnu All-Star utakmicu. Luka Dončić bio je najveća ofenzivna prijetnja Lakersa, a predvodio je ligu s prosjekom od 33,5 poena po utakmici. Austin Reaves bio je drugi u momčadi s 23,3 poena po utakmici, a James treći s 20,9 poena po utakmici.

James je imao također 7,2 asistencije i 6,1 skok po utakmici. U doigravanju je James u prosjeku postizao 23,2 poena, 7,3 asistencije i 6,7 skokova.

“Očito smo malo podbacili, ali ne gledam na svoju godinu kao na razočaranje, to je sigurno”, rekao je James.

„Doveden sam na neke pozicije koje nikada prije nisam igrao u svojoj karijeri, zapravo u životu. Nikada u životu nisam bio treća opcija. Dakle, moći napredovati u toj ulozi toliko vremena, a zatim se morati vratiti u ulogu na koju sam navikao tijekom svoje karijere ili života igrajući ovaj sport i moći napredovati pod tim, a onda samo moji suigrači dopuštaju da ih vodim u ekstremnim okolnostima, mislio sam da je to prilično cool za mene u ovoj fazi moje karijere.“

