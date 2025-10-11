Košarkašice Las Vegasa osvojile novi WNBA naslov, Wilson ispisala povijest

Podijeli :

AP Photo/Rick Scuteri via Guliver

Košarkašice Las Vegas Acesa osvojile su treći naslov WNBA prvakinja u posljednje četiri godine nakon što su u finalnoj seriji s 4-0 porazile Phoenix Mercury.

U četvrtom susretu igranom u Phoenixu, Las Vegas je slavio s 97-86.

Ekipa iz Las Vegasa prethodno je u polufinalu doigravanja pobijedila Indiana Fever s 3-2, a u prvom kolu Seattle Storm s 2-1.

Odlična rola Šarića u porazu Sacramenta

Las Vegas je do pobjede vukla sjajna A’Ja Wilson koja je postigla 31 koš uz devet skokova. Chelsea Gray i Jackie Young su dodale po 18 koševa. U poraženim redovima najefikasnije su bile Kahleah Copper s 30 koševa i šest skokova, te Alyssa Thomas sa 17 koševa.

Wilson je u finalnoj seriji imala prosjek od 28.5 koševa i 11.8 skokova sasvim zasluženo osvojivši nagradu za MVP-a finala, nakon što je osvojila nagradu i za najkorisniju igračicu u regularnom dijelu sezone.

Wilson je tako ušla u povijest postavši prva WNBA ili NBA igračica koja je u istoj sezoni osvojila nagradu za najboljeg strijelca, MVP-a sezone, najbolje obrambene igračice, te MVP-a finala.

“Jako sam zahvalna, ali nikad ne bih bila ono što jesam bez svojih suigračica. One su zaista pravi MVP-ijevi. Dolaze na posao i jako dobro rade svoj posao i zato sam im zahvalna na tome”, kazala je nakon utakmice za američke medije.

Za ekipu Las Vegasa to je treća titula u povijesti. Rekorderi su Minnesota Lynx, Houston Comets i Seattle Storm s po četiri naslova.