VIDEO / Ovo se rijetko viđa: Pogledajte gdje je lopta zapela u borbi za finale

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U polufinalnom okršaju španjolske Lige Endesa između Murcije i Barcelone zbio se bizaran događaj na kraju prve četvrtine. U posljednjim stotinkama, pri vodstvu Katalonaca 16:14, lopta je zapela na vrhu semafora za mjerenje vremena napada. Uslijedio je trenutak zbog kojeg je publika upalila kamere na mobitelima kako bi ovjekovječila rijetko viđenu situaciju u kojoj je lopta skidana s vrha semafora uz pomoć velikog drvenog štapa, a pri uspješno obavljenoj 'operaciji' sve je zaključeno ovacijama.

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