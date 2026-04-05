VIDEO / Kraj za ‘balkanski’ Illinois, UConn je u finalu NCAA

Košarkaši UConna plasirali su se u finale „March Madnessa“, završnice sveučilišne košarke, nakon što su u polufinalu pobijedili Illinois rezultatom 71:62.

Connecticut je ključnu prednost stekao krajem drugog poluvremena i potom je održao do samog kraja.

U drugom poluvremenu momčad Brada Underwooda zaostajala je i do 12 poena, ponajviše zbog agresivne obrane suparnika i napadačkih problema u prvom dijelu.

Posebno se istaknuo Weigler s 20 poena, 8 skokova i 2 asistencije. Hrvatski centar Tomislav Ivišić postigao je 16 poena uz 7 skokova, dok je sin Peđe Stojakovića, Andrej Stojaković, utakmicu završio s 9 poena, 8 skokova i jednom asistencijom.

Connecticut su predvodili centar Tarris Reed (17 poena, 11 skokova), Braelon Mullins (15 poena, 3 skoka) i Solo Ball (13 poena).

David Mirković u porazu je upisao 6 poena i 5 skokova, dok Zvonimir Ivišić nije postigao poene, a Mihailo Petrović nije nastupio.

Connecticut će u finalu igrati protiv pobjednika susreta Arizona – Michigan.