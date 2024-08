Umro je Lazar Lečić, tuguju Zadar, Zagreb, Beograd, Skoplje, Solun…

Podijeli :

Najveći uspjeh Lečić je postigao s reprezentacijom Jugoslavije. Bio je dio stručnog stožera Ranka Žeravice na Svjetskom prvenstvu 1970. godine u Ljubljani, kada je Jugoslavija osvojila naslov svjetskog prvaka.

Legendarni košarkaški trener Lazar Lečić preminuo je u 85. godini, izvijestili su makedonski mediji.

U godinama koje su uslijedile postao je uzor mnogim trenerima koji su tek započinjali svoje karijere, uključujući glasovitog Božidara Maljkovića.

Lečić je svoju karijeru započeo kao igrač u skopskom Rabotničkom, gdje je igrao od 1957. do 1962. godine, a zatim ostao kao trener tog kluba, vodeći ga od 1962. do 1972., te ponovno od 1975. do 1978. godine. Radio je i u MZT-u Skoplje te Nikol Fertu iz Gostivara, gdje je imao posljednji angažman u sezoni 1999/2000. Također je trenirao van Makedonije, u Borcu iz Čačka, ljubljanskoj Olimpiji, novosadskoj Vojvodini i grčkom Arisu – prenosi Basketball.hr