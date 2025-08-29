Turska slavila protiv Češke i ostala stopostotna na EuroBasketu

Podijeli :

Turski košarkaši ostvarili su i drugu pobjedu na ovogodišnjem Eurpskom prvenstvu, a u dvoboju 2. kola skupine A su u petak u Rigi nadigrali reprezentaciju Češke s 92:78

Česi su u prvoj četvrtini imali osam poena prednosti, ali su Turci sredinom druge četvrtine došli do vodstva koje do kraja utakmice nisu ispuštali i većinom se održavali na dvoznamenkastom razmaku od suparnika.

Alperen Sengun je uvjerljivo bio najbolji igrač utakmice s 23 poena, 12 skokova i devet asistencija. Cedi Osman je ubacio 21 poen, a Ercan Osmani je dodao 16 poena.

Martin Peterka je s 23 poena bio jedini češki košarkaš s dvoznamenkastim učinkom.

Turci su s dvije pobjede na vrhu ljestvice, a Česi su prva momčad s dva poraza.

U ovoj skupini će u petak biti odigrana još dva dvoboja: Latvija – Estonija (17.00 sati) i Srbija – Portugal (20.15).