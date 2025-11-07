Tony Parker postao izbornik francuske reprezentacije do 17 godina

Podijeli :

DPPI Panoramic via Guliver

Bivša NBA zvijezda 43-godišnji Tony Parker imenovan je izbornikom francuske košarkaške U-17 reprezentacije. Francuski košarkaški savez objavio je u petak da će Parker voditi U-17 reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu koje se od 27. lipnja do 5. srpnja 2026. održava u Turskoj.

“O svojoj novoj karijeri razgovarao sam s ocem i obojici nam se činilo logičnim da započnem s nacionalnim selekcijom, odnosno s mlađim uzrastom. Prijavio sam se za posao izbornika U-17 reprezentacije i 15. listopada, na očev rođendan, nazvali su iz Francuskog saveza i kazali mi da sam dobio posao”, izjavio je Parker za dnevnik “L’Equipe”.

Parker je 18 sezona igrao u NBA ligi te je sa San Antonio Spursima osvojio četiri naslova prvaka. Godine 2013. predvodio je francusku reprezentaciju do prvog naslova europskog prvaka, a karijeru je okončao 2019.