Talijani ugasili nadu u Draženovom domu, Cibona ispala iz Europe

AlessandroxCatellani IPAxSport via Guliver

Hrvatski predstavnici u Eurokupu Cibona i Cedevita Junior upisali su poraze u susretima posljednjeg, šestog kola po skupinama.

Cibona je u KC Dražen Petrović izbubila od talijanske Pallacanestro Reggiane sa 65-73, dok je Cedevita Junior izgubila na gostovanju kod Prievidze sa 64-83.

I dok je Cedevita i prije zadnjeg kola osigurala prvo mjesto u skupini D i plasman u Top 16, Ciboni je trebala pobjeda kako bi osvojila prvo mjesto u skupini J.

Nažalost, “Vukovi” nisu uspjeli i na koncu su omjerom 3-3 završili na trećem mjestu. Cibona je natjecanje u skupini otvorila s tri pobjede, a potom izgubila iduće tri utakmice.

Talijanski sastav je daleko bolje otvorio odlučujući susret. Gosti su otvorili susret serijom 7-0, sredinom prve četvrtine su imali +10 (14-4), a ubrzo i velikih 14 razlike (20-6). Cibona je do kraja prvog dijela smanjila zaostatak na 10 koševa minusa (14-24), na poluvremenu je imala šest koševa zaostatka (31-37), a koncem trećeg perioda tri koša minusa (48-51).

Pet minuta prije kraja susreta Cibona je mogla izjednačiti, bilo bi to prvo izjednačenje na utakmici. No Luka Skorić je realizirao jedno slobodno bacanje za 62-63. Nažalost, gosti su odgovorili serijom 10-0 ugasivši svaku nadu u trijumf “vukova”. Na koncu je završilo 65-73.

Talijanski sastav su do pobjede i prvog mjesta u skupini predvodili Jaylen Barford sa 16 koševa, Troy Caupain sa 15 koševa i devet asistencija, te Jaime Echenique sa 13 koševa. Kod Cibone najefikasniji su bili Kamaka Hepa sa 15 koševa i 12 skokova, te Krešimir Radovčić sa 12 koševa i sedam asistencija. Na kraju je Reggiana osvojila prvo mjesto, Dijon je drugi, Cedevita treća, a Bashkimi posljednji, a zanimljivo sve četiri ekipe su imale skor 3-3.

Poraz, ali bezbolni, je upisala i Cedevita Junior izgubivši na gostovanju kod Prievidze sa 64-83. Prvi je to poraz Cedevite koja je sa skorom 5-1 osvojila prvo mjesto i ide dalje.

Nakon što je domaćin dobio prvu četvrtinu sa 29-12 bilo je jasno u kojem smjeru ide utakmica. Domaćin je dobio i drugu i treću dionicu, a zagrebački sastav je tek u posljednjoj četvrtini malo ublažio poraz.

Noah Reynolds sa 20 koševa i Joe Toussaint sa 16 koševa predvodili su slovački sastav, dok su kod Cedevite najefikasniji bili Jordan Gainey sa 16 koševa i Niko Šare sa 13 koševa i sedam skokova.

Cedevita će u drugoj fazi natjecanja igrati u skupini L protiv Cibonina “krvnika” Reggiane, rumunjske ekipe CSM CSU Oradea, te jednom od šest najboljih drugoplasiranih.