Šutira kao Steph Curry: Košarkaš Splita izjednačio svjetski rekord!

xxRonaldxGorsicx via Guliver

Hrvatski košarkaš Vito Kučić izjednačio je rekord Stepha Curryja star šest godina.

Playmaker je na zagrijavanju uoči utakmice protiv Zaboka pogodio 105 trica zaredom bez promašaja, čime je izjednačio neslužbeni rekord legendarnog Amerikanca. Najbolji šuter u povijesti isti je pothvat ostvario 2020. godine.

“Žuti” su se time pohvalili na društvenim mrežama, uz informaciju da je 24-godišnjak zbog ozljede rožnice do prije nekoliko dana nosio povez preko oka. Zanimljivo, lopte mu je dodavao Andrija Stipanović, bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine.

Kučić je član Splita bio od 2023. do prije nekoliko dana, kada je objavljeno da se obvezao na vjernost sveučilištu Fordham. Prije toga nastupao je za Cedevitu. Na Europskom prvenstvu za mlade iste je godine branio boje Hrvatske i ostavio solidan dojam.

Ove sezone u dresu momčadi s Gripa prosječno je bilježio 8,2 poena, 2,1 skok i 1,8 asistencija u ABA ligi, uz vrlo dobar šut za tri poena od 39,5 posto.