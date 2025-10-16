‘Srpski zet’ iz redova Virtusa i supruga uhapšeni zbog napada na hitnu službu!

Prema pisanju lista Il Resto del Carlino, sve je počelo u ulici Calori, u neposrednoj blizini dvorane Paladozza, gdje se vozilo hitne pomoći zaustavilo kako bi upisalo adresu sljedeće intervencije. U tom je trenutku naišao automobil argentinskog košarkaša, koji je, iznerviran vozilom koje je djelomično blokiralo cestu, najprije nekoliko puta “blicnuo” svjetlima, a zatim vrijeđao posadu hitne pomoći.

Incident se tu nije završio – Vildoza i ekipa iz hitne pomoći ponovno su se susreli u Viale Silvani, gdje je vozilo već bilo na zadatku s uključenim sirenama i rotirkama. Tada je igrač počeo kočiti i izvoditi manevre ispred ambulante, otežavajući joj kretanje.

Kada su se medicinari zaustavili kako bi ga upitali zašto se tako ponaša, situacija je eskalirala – Vildoza je verbalno napao ekipu hitne pomoći, optužujući ih da „zauzimaju cestu i igraju se mobitelom“, a zatim je fizički nasrnuo te uhvatio jednu od medicinskih djelatnica za vrat.

Klub se zasad nije službeno oglasio.

Vildoza je dobro poznat u regiji, budući da je u sezoni 2022./2023. nastupao za Crvenu zvezdu. Nakon toga proveo je po jednu sezonu u Panathinaikosu i Olympiakosu, a ovoga ljeta potpisao je za Virtus.