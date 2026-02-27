Srpska legenda objasnila zašto Dončić ne igra za Srbiju: ‘Zakasnili smo…’

Podijeli :

Pawel Pietranik Newspix.pl by Guliver

Luka Dončić oduševljava svijet potezima u dresu Lakersa, a puno se priča o njegovom odabiru reprezentacije za koju je odlučio igrati, obzirom da mu je majka Slovenka, a otac Srbin.

Dončić je košarkaš slovenske reprezentacije, a legendarni košarkaš Goran Grbović u razgovoru za Mozzart TV smatra da je Srbija napravila veliki propust.

“Mi smo takav narod da tijekom jedne četvrtine idemo od dizanja u nebesa do toga da su najgori na svijetu. Ali ne smijemo propuštati prilike koje nam se ukažu. Govorimo o igračima koji imaju srpske korijene. Slušam u društvu kad netko kaže: ‘Kako Luka Dončić ne igra za Srbiju?’. Njemu je nuđena reprezentacija do 18 godina, dok mu je Slovenija ponudila seniorsku momčad. Zakasnili smo kad je bilo vrijeme”, rekao je Grbović.

“Tek kad je postao najbolji na svijetu, onda je ‘naš’. Imamo mnogo talentirane djece po svijetu – iz čisto srpskih brakova, iz mješovitih također. Košarkaški savez Srbije mora ih intenzivno pratiti i, ako imaju želju zaigrati za Srbiju, ne smijemo to propustiti”, dodao je nekadašnji najbolji strijelac Eurolige.