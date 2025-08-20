Šok za BiH: Džanan Musa neće nastupiti na Eurobasketu!

Nakon što je reprezentacija Bosne i Hercegovine ostala bez Xaviera Castanede, potvrđeno je da neće moći računati ni na najvažnijeg igrača – Džanana Musu.

Musa je sam na društvenim mrežama objavio da zbog operacije trbušnog zida neće moći igrati na prvenstvu.

Izbornik košarkaške reprezentacije najavio Dansku: ‘Popuštanje ne dolazi u obzir’ KS Slovenije objavio priopćenje, evo što su rekli o ozljedi Dončića

“Ovim putem želim obavijestiti vas i javnost da, radi zdravstvenih razloga, nažalost neću biti u mogućnosti pomoći momcima na predstojećem Euru. Prvi put se susrećem s ovakvim stvarima i sigurno da nije nimalo lako prolaziti kroz ovo. Medicinski tim je upoznat sa svim detaljima. Prije par dana imao sam operaciju u Münchenu, a oporavak će trajati nekoliko dana duže nego što je planirano. Očekivanja su bila i ostaju ogromna, a put do plasmana je zahtjevan. Siguran sam da će momci iznijeti teret kako dolikuje. Svim srcem sam uz njih i uvjeren sam da će biti još mnogo prvenstava na kojima ćemo ići kao jedinstven tim. Tim koji daje sve za našu Domovinu“, napisao je Musa.

Njega sada očekuje oporavak u Dubaiju, nakon čega će se priključiti pripremama sa svojim novim klubom.

Reprezentacija BiH igrat će u skupini C zajedno sa Španjolskom, Gruzijom, Italijom, Grčkom i Ciprom, a natjecanje će otvoriti 28. kolovoza protiv Cipra.

BONUS VIDEO: