Sin Peđe Stojakovića odbija igrati za Srbiju?

Njegov otac, proslavljeni Peđa Stojaković, sastao se u SAD-u s predsjednikom Grčkog olimpijskog odbora Isidorisom Kuvelosom, a tema je bila upravo mogućnost da Andrej zaigra za grčku reprezentaciju.

Stojaković ima pravo nastupa za Grčku preko majke, no konačnu odluku donijet će sam. Iza njega je vrlo dobra sezona na sveučilištu Illinois, gdje je prosječno bilježio 13.5 poena i 4.5 skokova po utakmici.

Grci su, prema dostupnim informacijama, već pripremili plan za njegov razvoj i željeli bi ga uključiti u reprezentaciju već ovog ljeta tijekom kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, dok bi konačna odluka trebala biti poznata uskoro.