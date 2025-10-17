Šibenik će atletskim utrkama obilježiti Draženov rođendan

Podijeli :

Muzejsko memorijalni centar Šibenik

Šibenik će u subotu, 18. listopada međunarodnim atletskim utrkama „Šibenskih deset“ i „Draženova četvorka“ obilježiti rođendan jednog od najvećih hrvatskih košarkaša, legendarnog Dražena Petrovića.

Utrke u organizaciji AK Maraton 2000 Karlovac i suorganizaciji AK Šibenik održat će se na šibenskoj rivi, gdje će svi sudionici uživati u jedinstvenoj stazi koja prolazi šibenskim ulicama uz more. Program počinje u 10 sati dječjim utrkama za najmlađe, dok glavne utrke startaju u 11 sati na 10 kilometara i u 12:30 sati na 4 kilometra, sve s Trga Pavla Šubića.

Utrka „Šibenskih deset“ trči se 10 kilometara i limitirana je na 500 natjecatelja. Startni paket uključuje dri-fit majicu s posebnim motivom utrke i likom Dražena Petrovića, finišersku medalju, startni broj s čipom, okrjepu i vrećicu za tenisice. Najbolji trkači i trkačice bit će nagrađeni novčanim iznosima – ukupni pobjednici po 150 eura, a hrvatski natjecatelji do petog mjesta u poretku između 40 i 130 eura.

Kao zagrijavanje uoči glavnog događaja, u petak u 17:30 sati u Parku Šubićevac održat će se i „Pivska milja“, zabavna utrka s 30 sudionika u kojoj se kombiniraju trčanje i degustacija piva.

Povodom obilježavanja Draženog rođendana Škola košarke „Dražen Petrović“ iz Šibenika organizira i tradicionalni Kup „Dražena Petrovića“, koje će imati 24.izdanje. Na turniru za dječake 2015.godišta i mlađe uz domaćina nastupit će škole košarke iz Splita, Zadra i Pazina.