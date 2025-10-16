Sesar glavni kandidat za izbornika BiH? Evo što on kaže o tome

Podijeli :

Cedevita Olimpija/Filip Barbalić

Nakon što je Adis Bećiragić prošlog tjedna dao ostavku na mjesto izbornika muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine, susjedi traže novog izbornika.

Kako javlja Sportsport.ba, jedan od glavnih kandidata za to mjesto je bivši hrvatski izbornik Josip Sesar, kojeg su tim povodom i kontaktirali.

“Bit ću iskren, nitko me nije zvao za sada. Naravno, bila bi mi velika čast da budem izbornik Bosne i Hercegovine. Za sad se ništa nije dogodilo. Pratim sve što se trenutno događa u bosansko-hercegovačkoj košarci”, rekao je bivši izbornik Hrvatske.

Sesar je na klupi naše reprezentacije bio od travnja 2023., a po isteku ugovora ga je zamijenio Tomislav Mijatović.