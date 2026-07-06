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Marijan Brešković Maki/PRO 3x3 Tour

Na bolskoj rivi ovog je vikenda održan PRO 3x3 Tour driven by Opel, a naslovi pobjednika pripali su ekipi Trstenik u juniorskoj U19 kategoriji te srpskoj momčadi GMS u Elite konkurenciji.

U fantastičnom finalu U19 kategorije Trstenik je s 18:17 svladao 3×3 Lukavac iz Bosne i Hercegovine, pobjednika PRO 3×3 Tour turnira u Donjem Miholjcu. Susret su obilježili brojni preokreti, a posebno će se pamtiti spektakularno zakucavanje 17-godišnjeg Petra Vuškovića iz pobjedničke momčadi, inače člana KK Ribola Kaštela.

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U seniorskom finalu GMS je rezultatom 15:10 nadigrao Cibonu Pharma Classic i tako osigurao nastup na velikom finalu u Novalji, koje će se održati 31. srpnja i 1. kolovoza. Nakon što su na turniru u Vinkovcima zaustavljeni u polufinalu, igrači GMS-a u Bolu su ostvarili stopostotan učinak i zasluženo stigli do naslova.

Turnir je okupio i brojna poznata košarkaška imena. Posebnu pozornost privukla je ekipa Cool Garden Academic, za koju je nastupio legendarni Duje Kaliterna, nekada najbolji 3×3 igrač svijeta. Za momčad 3×3 Gajnice SomSport igrao je talentirani prvotimac Cedevite Junior Lovre Pešić.

Ni u juniorskoj konkurenciji nije nedostajalo poznatih košarkaških prezimena. Za pobjednički Trstenik nastupili su David Erjavec, sin bivšeg košarkaša i današnjeg trenera Mladena Erjavca, te Filip Sobin, član poznate košarkaške obitelji Sobin. Dres Air Ballersa nosio je Tin Tabak, nećak nekadašnjeg NBA igrača Žana Tabaka.

Osim vrhunskih utakmica, Bol je tijekom dva dana živio u znaku sporta i zabave. Velik broj gledatelja uživao je u bogatom popratnom programu, a poseban ugođaj stvorio je nastup akrobatske skupine Dunking Devils, koja je svojim atraktivnim izvedbama oduševila publiku na prepunoj rivi.

Zadovoljstvo još jednim uspješno organiziranim turnirom izrazio je direktor Turističke zajednice Općine Bol Ante Trutanić.

“Znali smo što možemo očekivati jer smo već prošle godine surađivali s Udrugom PRO 3×3, provjerenom ekipom i velikim entuzijastima. To se vidjelo na licu mjesta. Uloženo je mnogo energije i truda, a publika je jasno pokazala koliko joj ovakav događaj znači. Donijeli smo pravi šušur u mjesto, baš kako i treba biti tijekom ljeta. Hvala svima koji su sudjelovali i navijali, a vidimo se ponovno dogodine.“

Sljedeća postaja PRO 3×3 Toura bit će Nova Gradiška 10. i 11. srpnja. Prema trenutačnim prijavama očekuje se nastup tridesetak ekipa iz Italije, Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske u juniorskoj i seniorskoj muškoj konkurenciji te u konkurenciji žena.

PRO 3×3 Tour driven by Opel organizira Udruga PRO 3×3 uz podršku Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske te brojnih partnera i sponzora, među kojima su Opel, 24sata, Sport Klub, Basketball.hr, HELL Energy Drink, Aircash, Pixsell, Lenovo, Jadrolinija, Energy Basket, Tahograf, Antao, Aero ZG, Cool i Dana. Sve turnire uživo prenosi Sport Klub Hrvatska, a turnir u Bolu održan je uz podršku Općine Bol i Turističke zajednice Općine Bol.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.