U finalnom susretu, koji je pokazao zbog čega je 3×3 košarka toliko popularna, atraktivna i zanimljiva, slovenska ekipa Fridro Koroška nadigrala je ekipu Srebrenika iz BiH 19:17.

Hrvatske ekipe Radnik Križevci 3×3 i Marjan stigle su do polufinala. U ljepotici večeri Radnik je poražen od Srebrenika 21:20, dok je Koroška bila bolja od Marjana 20:14.

„Vrhunsko finale, vrhunske ekipe, vrhunski Srebrenik, vrhunski protivnik u finalu i na kraju naša pobjeda. Obranili smo naslov iz prošle godine i vraćamo se opet dogodine po treći trofej. Kada smo u četvrtfinalu protiv Prnjavora okrenuli zaostatak od 17:9 i došli do finala, kada smo pokazali mentalnu snagu, znali smo da možemo do kraja. Vraćamo se na PRO 3×3 Tour, dolazimo sigurno u Umag, a plan su još dva ili tri turnira. Sve je na nivou, velika vidljivost zahvaljujući Sport Klubu i YouTube prijenosima“, naglasio je Jure Ličen iz pobjedničke ekipe Fridro Koroška.

U konkurenciji ekipa do 19 godina prvo mjesto osvojila je ekipa Bokuni koja je u finalu slavila protiv ekipe CVKP 20:12, dok je u finalu prije finala na jednu loptu s 15:14 pobijedila KK Zabok 3×3.

„Košarka 3×3 je super stvar, došli smo u Trogir po trofej i osvojili ga. Krajnji cilj mi je napraviti košarkašku karijeru poput mojih rođaka Sobina“, kazao je član pobjedničke ekipe Filip Sobin. Svi koji su ga gledali uvjereni su da će u tome uspjeti. U Trogiru smo imali priliku gledati i potencijalnu NBA zvijezdu.

Četrnaestogodišnji Luka Režić iz ekipe Bowlio oduševio je u jednoj od svojih prvih izjava u životu: „U Trogiru je super, volim i klasičnu i 3×3 košarku, a jednom bih volio zaigrati u NBA ligi kao i moj najdraži igrač Sharife Cooper. Brz je i ima dobar šut kao i ja“.

Odličnu organizaciju popratile su uzbudljive i kvalitetne utakmice, lijepo vrijeme i raspoložena publika, a atraktivna lokacija podno Kule Kamerlengo i ovoga je puta pokazala koliko je za turističku promociju hrvatskih destinacija važna suradnja organizatora sportskih manifestacija i lokalne zajednice.

Fotografije s PRO 3×3 Toura iz Trogira obići će svijet te istovremeno promovirati 3×3 košarku, Trogir, Dalmaciju i Hrvatsku.

„Ovo je jedna izvanredna sportska manifestacija koja se četvrtu godinu zaredom održava u prekrasnom ambijentu Trogira. Riječ je o sportskom događaju na koji smo ponosni. Nadam se da će se tradicija nastaviti. Čestitam organizatorima, svim natjecateljima, a posebno pobjednicima“, nije krio zadovoljstvo atmosferom i šušurom koje je u Trogir u predsezoni donio PRO 3×3 Tour gradonačelnik Grada Trogira Ante Bilić, koji je uručio nagrade najboljima.

Ponos je riječ koja najbolje oslikava raspoloženje organizatora. Potvrđuju to i riječi člana Udruge PRO 3×3 Tour Tomislava Prpića:

„Zadovoljstvo i ponos, to su osjećaji koji me preplavljuju nakon dvodnevnog spektakla kojeg smo organizirali u Trogiru u kojem se osjećamo kao doma zahvaljujući svesrdnoj pomoći Grada Trogira, Turističke zajednice grada Trogira i mještana. Ovaj prvi turnir u našoj petoj sezoni pokazao je da smo uspjeli izdići 3×3 scenu u Hrvatskoj na višu razinu. Bilo je lijepo, s puno publike. Odaziv ekipa bio je sjajan, gledali smo odličnu 3×3 košarku i u juniorskoj i u seniorskoj konkurenciji. Idemo dalje. Još je devet turnira ispred nas. Pozivam sve u Zagreb na Tomislavac u petak i subotu, 29. i 30. svibnja.“

Uz vrhunsku 3×3 košarku, posjetitelji su mogli uživati i u bogatom popratnom programu. Posebnu pažnju privukao je Kids Day program namijenjen najmlađima, kao i brojne nagradne igre za publiku. Atraktivan show priredila je i akrobatska skupina Dunking Devils svojim spektakularnim zakucavanjima koja su podigla atmosferu i oduševila gledatelje i brojne trogirske turiste iz Engleske, Australije, Njemačke, Novog Zelanda, Francuske koji su ispunili tribine pored Kule Kamerlengo.

Sljedeća postaja PRO 3×3 Toura driven by Opel je Zagreb, gdje će se 29. i 30. svibnja održati novi spektakl u centru grada, na Trgu kralja Tomislava. Zagrebački turnir već je privukao veliku pozornost natjecatelja jer će pobjednik izboriti nastup na Bilbao Quest turniru u Španjolskoj, koji vodi prema svjetskoj 3×3 pozornici – FIBA 3×3 Marseille World Touru.

Atraktivna košarka, odlična atmosfera i vrhunska zabava ponovno su zajamčeni. PRO 3×3 Tour driven by Opel organizira Udruga PRO 3×3 uz podršku Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske te brojnih partnera i sponzora među kojima su Opel, 24sata, Sport Klub, Basketball.hr, Hell Energy Drink, Aircash, Pixsell, Lenovo, Energy Basket, Tahograf, Antao, Aero ZG i Cool. Sve turnire izravno prenosi Sport Klub Hrvatska.

SLJEDEĆE POSTAJE PRO 3×3 TOURA DRIVEN BY OPEL 2026.

Zagreb – 29./30. svibnja

Donji Miholjac – 5./6. lipnja

Vinkovci – 19./20. lipnja

Hvar – 26./27. lipnja

Bol – 3./4. srpnja

Nova Gradiška – 10./11. srpnja

Umag – 17./18. srpnja

Šibenik – 24./25. srpnja

Novalja (finale) – 31. srpnja / 1. kolovoza

