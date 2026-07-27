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Goran Stanzl/PRO 3x3 Tour/Basketball Energy d.o.o.

Šibenska Poljana proteklog je petka i subote okupila ponajbolje 3x3 košarkaše iz Hrvatske i regija, a među sudionicima su bile i ekipe iz Austrije i Irske.

Veliki broj gledatelja uživao je u utakmicama u nekoliko kategorija na posljednjem kvalifikacijskom turniru ovogodišnjeg PRO 3×3 Toura, na kojem su naslov pobjednika osvojili Cibona Pharma Classic u seniorskoj konkurenciji (Elite), zatim Zadar Medvjedi u kategoriji do 19 godina te GF Konkvistadorice u ženskoj konkurenciji.

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U seniorskoj konkurenciji do naslova je stigla momčad Cibona Pharma Classic, a ono što je posebno zanimljivo jest podatak kako smo na devet odigranih turnira dobili i devet različitih pobjednika.

Nakon uspješno odrađenog grupnog dijela natjecanja, Cibona Pharma Classic u četvrtfinalu je svladala 3×3 Laćarak Sonce 21:12, a potom u polufinalu uvjerljivo bila bolja od Marjana (21:10).

U drugom polufinalnom susretu BW Konkvistadori pobijedili su Dublin, simpatičnu ekipu iz Irske koja je stigla na turnir sa svega tri igrača, rezultatom 17:15 te su tako izborili plasman u finale.

U borbi za naslov Cibona Pharma Classic, najbolja hrvatska 3×3 momčad, potvrdila je svoju kvalitetu te slavila protiv BW Konkvistadora 21:10. Od prve do zadnje utakmice četvorka Lovre Žaja, Ivan Vrgoč, Patrik Ćavar i Marko Malekinušić sve protivnike pobjeđivala je lakoćom kakva se rijetko viđala ove sezone na PRO 3×3 Touru i zapravo u niti jednoj utakmici njihova pobjeda nije dolazila u pitanje.

“Super je atmosfera na šibenskoj Poljani. Ja sam iz Primoštena tako da mi je uvijek poseban gušt igrati u Šibeniku. Ovo nam je druga godina da smo osvojili PRO 3×3 turnir u Draženovom gradu, nadam se da ćemo i sljedeće”, rekao je Lovre Žaja iz pobjedničke ekipe Cibona PharmaClassic, inače hrvatski 3×3 reprezentativac.

U konkurenciji do 19 godina trofej su osvojili Zadar Medvjedi. Nakon odličnih nastupa u skupini, u polufinalu su uvjerljivo svladali momčad 3×3 Gajnice SomSport 22:9. U finalu su ih čekali Ballerzi, koji su prethodno iznenadili 3×3 Vinkovce uvjerljivom pobjedom 21:5. Zadrani su i u finalu bili na visokoj razini što potvrđuje i pobjeda 22:14 iako su tek u završnici slomili borbenog i žilavog protivnika.

Naslov pobjednica u ženskoj konkurenciji pripao je GF Konkvistadoricama. Nakon pobjede protiv Baldosa u skupini (11:7), iste su suparnice odmjerile snage i u finalu, gdje su Konkvistadorice ponovno bile bolje te slavile rezultatom 19:13. Dominirale su Lea Vukić i Sara Herceg, djevojke koje su prošlu sezonu zajedno igrale za ŽKK Zadar Plus te su atraktivnim potezima u nekoliko navrata podigle publiku na noge. Lea je ujedno i hrvatska reprezentativka u klasičnoj košarci, a nakon proglašenja pobjednika ushićeno je poručila:

“Presretna sam. Ljudi, prijavljujte se na 3×3 košarku, prezabavno je. Iza mene je naporna sezona, slijede novi izazovi u SAD-u, a ovo je baš ono što mi je trebalo.”

Posebnu pozornost privukao je tijekom popodnevnih sati i tradicionalni Kids Day, na kojem su najmlađi košarkaši i košarkašice kroz igru i natjecanje pokazali svoje vještine te napravili prve korake u svijetu 3×3 košarke. Najbrojnije su bile članice Košarkaške akademije Anđa Jelavić koje su zaigrale zajedno uz svoju trenericu i osnivačicu tog kluba.

Naravno, kao i na svakom turniru širom Hrvatske sjajnu atmosferu tijekom oba dana dodatno su podigli slovenski akrobati Dunking Devilsi, koji su svojim spektakularnim zakucavanjima i akrobacijama oduševili brojne gledatelje na šibenskoj Poljani.

Medalje najboljim ekipama uručili su najtrofejnija hrvatska košarkašica u povijesti Anđa Jelavić i povjerenik predsjednika Republike Hrvatske za sport te dvostruki olimpijski pobjednik u vaterpolu Tomislav Paškvalin.

Dodajmo kako je Šibenik bio posljednja kvalifikacijska postaja ovogodišnjeg PRO 3×3 Toura. Slijedi veliko finale u Novalji na otoku Pagu, koje će se održati 31. srpnja i 1. kolovoza te okupiti najbolje ekipe koje su tijekom sezone izborile plasman na završni turnir. Sve utakmice prenosi Sport Klub televizija.

PRO 3×3 Tour driven by Opel organizira Udruga PRO 3×3 uz podršku Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske te brojnih partnera i sponzora, među kojima su Opel, 24sata, Sport Klub, Basketball.hr, HELL Energy Drink, Aircash, Pixsell, Lenovo, Jadrolinija, Energy Basket, Tahograf, Antao, Aero ZG, Cool i Dana, dok je turnir u Šibeniku održan uz podršku Grada Šibenika i Šibensko-kninske županije.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.