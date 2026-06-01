PRO 3X3 samo na SK: Radnik Križevci srušio Mađare i osvojio Zagreb

Vedran Vlahović/PRO 3x3 Tour/Energy Basket d.o.o.

Radnik Križevci pobjednik je zagrebačke postaje PRO 3x3 Toura driven by Opel nakon što je u finalu pobijedio mađarsku reprezentaciju, koja je nastupala pod imenom HUN 1, rezultatom 17:16. Osvajanjem turnira Križevčani su izborili nastup na prestižnom Bilbao Quest turniru u Španjolskoj, jednom od najjačih kvalifikacijskih turnira za plasman na FIBA 3x3 World Tour.

Završnica turnira odigrana je u nedjelju nakon što je snažno nevrijeme koje je u subotu zahvatilo Zagreb prekinulo natjecanje. Zbog toga se program, koji je bio predviđen za dva dana, produžio i na treći.

Na Trgu kralja Tomislava tijekom vikenda održana su natjecanja u Elite konkurenciji, konkurenciji muškaraca do 19 godina te ženskoj kategoriji. Uz sportski program organizirani su Kids Day sadržaji, nagradne igre i nastup akrobatske skupine Dunking Devils čija su zakucavanje privukl veliku pozornost Zagrepčana i gostiju Zagreb.

Nakon osvajanja naslova, član pobjedničke ekipe Radnik Križevci Dorian Jelenek rekao je:

“Idemo u Bilbao opravdati naslov osvojen ovdje. Strašna je bila konkurencija, nekad ta jedna lopta ode na našu stranu, nekada na suprotnu. Bilo je neobično nakon prekida natjecanja zbog nevremena u subotu prespavati i rano ujutro opet izaći na teren, ali prilagodili smo se i stigli do naslova.”

Zagrebačka postaja okupila je ekipe iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Mađarske, uključujući dvije mađarske reprezentacije. Na turniru su nastupili i poznati premijerligaški igrači poput Lovre Mandalinića i Karla Uljarevića.

Među posjetiteljima bili su proslavljeni hrvatski košarkaš i sportski djelatnik Nikola Vujčić, bivši NBA igrač Dalibor Bagarić te kondicijski trener i televizijska zvijezda Mario Mlinarić.

Nikola Vujčić je tom prilikom istaknuo:

“Za mene je 3×3 košarka baza za bavljenje košarkom. Da kao klinac nisam igrao basket svaki dan u rodnom Vrgorcu, ne bih postao to što jesam. Užitak je vidjeti PRO 3×3 Tour u centru Zagreba ispod spomenika kralju Tomislavu. Posebno mi je drago da su pobijedili naši momci, Radnik iz Križevaca, u okršaju protiv jako dobrih Mađara.”

Atmosferom na Tomislavcu bio je oduševljen i Dalibor Bagarić:

“Neopisivo. Izađeš iz tramvaja i odmah uživaš u spektaklu. Gledati izbliza ovu košarku pravi je užitak. Nije čudo da popularnost stalno raste i da je 3×3 košarka danas olimpijski sport. Konkurencija je jaka, utakmice su neizvjesne, stalno se nešto događa.”

U ime organizatora, Udruge PRO 3×3, izjavu je dao Hrvoje Jurković:

“Unatoč prekidu zbog nevremena uspjeli smo završiti turnir prema planu i dobiti još jednu odličnu promociju 3×3 košarke u središtu Zagreba. Bio je ovo novi izazov za nas, jer smo prvi puta od pokretanja PRO 3×3 Toura 2022. godine turnir završili u trećem danu. Imali smo kvalitetne ekipe iz nekoliko država, velik interes publike i sadržaje za sve generacije. Žao mi je djevojaka koje nisu dobile priliku odigrati finale. Okupile su tri ekipe i pokazale atraktivnu žensku 3×3 košarku. Ovim putem obećavam, u ime organizatora, da ćemo im se iskupiti. Zahvaljujemo svim partnerima, natjecateljima i gledateljima te se veselimo nastavku sezone.”

Nakon Zagreba, karavana PRO 3×3 Toura driven by Opel seli u Donji Miholjac, gdje će se sljedeći turnir održati 5. i 6. lipnja.

PRO 3×3 Tour driven by Opel organizira Udruga PRO 3×3 uz podršku Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske te brojnih partnera i sponzora.

