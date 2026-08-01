Prije dvije godine bili su doprvaci Europe, a sad su izbačeni iz prvenstva

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AP Photo/Darko Vojinovic via Guliver Images

Košarkaški klub Monaco našao se u iznimno teškoj situaciji nakon što je Francuski košarkaški savez odbacio plan preuzimanja koji je predvodio bivši NBA All-Star Jamal Mashburn. Razlog je nepravodobna dostava ključne dokumentacije i bankarskih jamstava potrebnih za dovršetak postupka.

Prema pisanju francuskih medija, Savez nije zaprimio bankarska jamstva u zadanom roku, zbog čega je odbijen plan preuzimanja kluba.

Kako prenosi BeBasket, klub iz Kneževine, koji je vodio ekskluzivne pregovore s investicijskom grupom Helen Holdings predvođenom Mashburnom, dobio je dva dodatna roka za dostavu završne dokumentacije, sve do četvrtka, 30. srpnja u 23:59 sati. Unatoč tome, Monaco nije uspio dostaviti tražene dokaze o održivosti projekta u predviđenom roku.

Francuski košarkaški savez zbog toga je stavio veto na sudjelovanje aktualnog prvaka u LNB ligi, čime je potvrdio informacije koje su se u petak navečer velikom brzinom proširile francuskim medijskim prostorom.

Ovakav rasplet predstavlja veliko iznenađenje, osobito zato što je predsjednik LNB-a Philippe Ausseur još u petak izrazio zadovoljstvo “pozitivnim rješenjem” situacije u Monacu.

“To je dobra vijest za ugled našeg prvenstva i za francusku košarku u cjelini”, izjavio je tada Ausseur.

Međutim, optimizam nije dugo potrajao.

Prema informacijama koje donosi BeBasket, pravnici Francuskog košarkaškog saveza kontaktirali su američku banku u kojoj su trebala biti položena Mashburnova bankarska jamstva. Navodno su dobili odgovor da na računu nema potrebnih sredstava.

Francuski mediji upozoravaju da se europski doprvak iz 2025. godine nalazi na rubu financijskog sloma. Iako su igrači prošle sezone ostvarili zapažene rezultate i razveselili navijače, klub je, prema dostupnim informacijama, morao podići zajam od čak 16 milijuna eura od lokalnih vlasti kako bi završio sezonu.

Plan je bio da Monaco u nadolazećoj sezoni nastupi u Eurokupu, no nakon posljednjih događaja i taj scenarij doveden je u pitanje.

U međuvremenu je klub napustila većina ključnih igrača, među kojima i najveća zvijezda Mike James, koji je karijeru nastavio u Anadolu Efesu. Ostaje neizvjesno kakav će biti status Yakube Ouattare, koji je ovog ljeta stigao iz Pariza.