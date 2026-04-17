U 68. godini preminuo legendarni Oscar Schmidt

Podijeli :

Guliver Image

Legendarni brazilski košarkaš Oscar Schmidt preminuo je u 68. godini. Proslavljeni strijelac, kojeg su mnogi znali po nadimku “Sveta ruka”, obilježio je jednu eru brazilske reprezentacije i ostavio dubok trag u svjetskoj košarci. Posljednjih petnaest godina vodio je tešku borbu s tumorom na mozgu, a vijest o njegovoj smrti potvrdio je njegov glasnogovornik.

Schmidt je završio u općinskoj bolnici Santa Ana u Santani de Parnaíbi nakon što mu je naglo pozlilo, no liječnici mu nisu uspjeli spasiti život. Prema informacijama koje su ranije dijelili članovi njegove obitelji, zdravstveno stanje bilo mu je ozbiljno narušeno još nakon operativnog zahvata. Početkom travnja njegov sin Felipe Schmidt u njegovo je ime primio priznanje Brazilskog olimpijskog odbora.

Posljednji ispraćaj bit će održan u najužem obiteljskom krugu. Od Oscara se emotivnom porukom oprostio i njegov sin Felipe, poručivši kako mu je otac bio životni uzor te da će se truditi živjeti prema vrijednostima koje mu je usadio.

Oscar Schmidt ostaje upamćen kao jedno od najvećih imena brazilske i svjetske košarke. Bio je rekorder Brazila po broju nastupa na Olimpijskim igrama, nastupivši na čak pet uzastopnih izdanja, a ujedno je i jedini košarkaš u povijesti olimpijskog turnira koji je premašio granicu od tisuću poena, završivši na ukupno 1093.

Najveći dio klupske karijere proveo je u Brazilu, gdje je nosio dresove Palmeirasa, Sírija, Américe do Rio, Corinthiansa i Flamenga. Zapaženu karijeru ostvario je i u Europi, igrajući za talijanske klubove Casertu i Paviju te španjolski Valladolid. U Italiji je čak sedam puta bio najbolji strijelac prvenstva, osvojio je i nacionalni kup, dok je u Brazilu dominirao kao desetostruki najbolji strijelac lige i trostruki državni prvak.

U dresu brazilske reprezentacije osvojio je tri naslova prvaka Južne Amerike i Panameričke igre, a 1978. godine stigao je i do bronce na Svjetskom prvenstvu. Zbog onoga što je značio međunarodnoj košarci primljen je u FIBA-inu Kuću slavnih, ali i u NBA Kuću slavnih, premda nikada nije igrao u NBA ligi, što njegovu priču čini još posebnijom. Uvršten je i među 100 najvećih košarkaša svih vremena.

Posebno mjesto u košarkaškoj povijesti zauzima i njegov slavni obračun s Draženom Petrovićem u finalu Kupa kupova 1989. godine u atenskoj Dvorani mira i prijateljstva. Tada su se u spektakularnoj utakmici susreli Caserta predvođena Schmidtom i Real Madrid s Draženom. Španjolska momčad slavila je nakon produžetka 117:113, a susret je ostao zapamćen po nevjerojatnom napadačkom dvoboju dvojice velikana. Schmidt je ubacio 44 poena, dok je Petrović susret završio s čak 62.

U priopćenju nakon njegove smrti glasnogovornik je istaknuo kako je Schmidt godinama pokazivao iznimnu hrabrost, dostojanstvo i upornost u borbi s bolešću te naglasio da iza sebe ostavlja nasljeđe koje daleko nadilazi sport. Obitelj je zahvalila svima na porukama podrške i sućuti te zamolila za privatnost u trenucima žalosti.