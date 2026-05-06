Preminuo je Vladimir Cvetković (84)

Ostat će zapamćen kao elegantan igrač, ali i kao jedan od ključnih ljudi u stvaranju najvećih uspjeha beogradskog kluba.

Cijelu igračku karijeru proveo je u Zvezdi, s kojom je osvojio dva naslova prvaka Jugoslavije i jedan Kup, a godinama je bio i najbolji strijelac momčadi. U reprezentaciji Jugoslavije upisao je 149 nastupa i bio dio generacije koja je osvajala srebrne medalje na svjetskim i europskim prvenstvima te Olimpijskim igrama 1968. u Meksiku, gdje je imao važnu ulogu u pobjedi protiv SSSR-a.

Nakon igračke karijere ostavio je dubok trag i kao dužnosnik. Kao glavni tajnik nogometnog kluba Crvena zvezda djelovao je gotovo dva desetljeća te je, zajedno s Draganom Džajićem, bio među najzaslužnijima za momčad koja je 1991. osvojila naslov prvaka Europe i svijeta. Tijekom njegova mandata klub je osvojio brojne trofeje i potvrdio status jednog od najvećih u regiji.