Predsjednik Partizana emotivno se oprostio od Vujoševića: ‘Ne odlazi samo kao trener, već kao legenda’

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović rekao je na komemoraciji povodom smrti Duško Vujošević da legendarni stručnjak nije bio samo veliki trener, već čovjek stava i karaktera.
Vujošević je preminuo 8. travnja u 68. godini nakon duge i teške bolesti.
Karijeru legendarnog stručnjaka obilježio je period koji je proveo u Partizanu, koji je vodio do 12 titula nacionalnog prvaka, šest u ABA League, kao i dva nastupa na Final Fouru Eurolige.
“Teško mi je danas govoriti. Teško je pronaći riječi kada se opraštamo od čovjeka koji nam je svima mnogo značio, a meni osobno toliko puta bio oslonac, podrška i glas razuma. Nije bio samo veliki trener, to svi znamo, povijest će govoriti o onome što je dao košarci. Bio je čovjek stava, čovjek karaktera i čovjek koji nikada nije birao lakši put: uvijek je govorio istinu, čak i onda kada je ta istina sve nas boljela. Imao sam sreću i čast da ga poznajem, da čujem njegov savjet kada je najteže. Bilo je trenutaka kada su njegove riječi bile i više od savjeta, bile su snaga da se izdrži i nastavi dalje, da se vjeruje”, rekao je Mijailović.
Mijailović, koji je na čelo Partizana došao nakon što je Vujošević napustio klupu ‘crno-bijelih’, bio je u upravi dok je legendarni trener još bio u klubu iz Humske.
“Kada su pritisci bili najveći, Dule je bio tu i to nikad neću zaboraviti. Duletova ljubav prema Partizanu bila je životna posvećenost, bila je dio njegovog identiteta i dio njegove duše. On nas je naučio da Partizan nije samo košarka, već karakter, borba, dostojanstvo i vjera da se nikada ne odustaje. Danas ne odlazi samo trener, ne samo legenda, već čovjek koji je oblikovao generacije i ostavio trag u svakome tko ga je poznavao”, naglasio je Mijailović.
Vujošević će biti pokopan u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju.
