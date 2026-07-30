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Goran Stanzl/PRO 3x3 Tour/Basketball Energy d.o.o.

Veliko finale ovogodišnjeg PRO 3x3 Toura driven by Opel održat će se u Novalji na lokaciji Ruža vjetrova, u petak i subotu, 31. srpnja i 1. kolovoza.

Nakon devet kvalifikacijskih turnira održanih u Trogiru, Zagrebu, Donjem Miholjcu, Vinkovcima, Hvaru, Bolu, Novoj Gradiški, Umagu i Šibeniku, u Novalju dolaze najbolje ekipe ovogodišnje turneje koje će se boriti za naslov pobjednika.

U petak su na rasporedu razigravanja po skupinama u Elite kategoriji, dok će se u subotu igrati utakmice U19 i ženske kategorije te završnice u sve tri kategorije, nakon čega slijedi proglašenje pobjednika. Pobjednik finalnog turnira u muškoj Elite kategoriji izborit će plasman na FIBA 3×3 Challenger u Mataróu (Španjolska).

Uz natjecateljski dio, organiziran je i popratni program za posjetitelje. Održat će se tradicionalni Kid’s Day za najmlađe ljubitelje košarke, uz edukativne i zabavne sadržaje te nagradne igre, a oba dana nastupit će i akrobatska skupina Dunking Devils.

PRO 3×3 Tour driven by Opel organizira Udruga PRO 3×3 uz podršku Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske. Nacionalni partneri i sponzori Toura su Opel, 24sata, Sport Klub, Basketball.hr, HELL Energy Drink, Aircash, Pixsell, Lenovo, Jadrolinija, Energy Basket, Tahograf, Antao, Aero ZG i Cool.

Partneri i sponzori velikog finala su Grad Novalja i Turistička zajednica grada Novalje, dok je lokalni medijski partner Radio Pag.

Sve utakmice velikog finala bit će u izravnom prijenosu na Sport Klubu Hrvatska.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.