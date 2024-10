Obama: Srbi su me učinili nervoznim, Jokić je zvijer!

Podijeli :

AP Photo/Mark J. Terrill via Guliver

Barack Obama, bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, poznat je kao veliki zaljubljenik u košarku. U razgovoru s Tyreseom Halliburtonom govorio je o dvoboju Srbije i Amerike u polufinalu Olimpijskih igara u Parizu, u kojem su na samoj završnici slavili Amerikanci.

Jedan od najomiljenijih američkih predsjednika s velikim je poštovanjem govorio o Nikoli Jokiću i cijelom srpskom timu.

“Srbija me učinila nervoznim. I trenera Kerra sigurno. Gle, Jokić je zvijer. On je i pametan i učinkovit i velik je. Ima viziju Larryja Birda ili Arvydasa Sabonisa. Ima nevjerojatno meku ruku. Bilo je tu još momaka koji su pogađali sjajne udarce iz daljine,” rekao je prvi čovjek Amerike od 2009. do 2017. godine.

President Barack Obama praising Jokic is crazy. I’ll never forget this era of Nuggets basketball. pic.twitter.com/Wnenjipkl6 — Swipa (@SwipaCam) October 23, 2024

Priznao je da se u jednom trenutku bojao konačnog ishoda.

“Nisam mislio da ćemo izgubiti, ali vidio sam da postoji mogućnost za to. Pogotovo kada je u trećoj četvrtini bilo 15 poena. Bilo je stresno, a recimo da sam tek dvije minute prije kraja znao da ćemo pobijediti.”

Kao ključnog čovjeka za pobjedu istaknuo je centra Philadelphije.

“Embiid je igrao jako dobro. Dodatnu motivaciju našao je kad je tu bio Jokić. Anthony Davis je sjajan, ali ne može se nositi s Jokićem. Sve je dobro završilo”, zaključio je Obama.