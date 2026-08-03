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Goran Stanzl/PRO 3x3 Tour/Basketball Energy d.o.o.

Na atraktivnoj lokaciji Ruža vjetrova u Novalji održano je veliko finale ovogodišnjeg izdanja PRO 3x3 Toura driven by Opel, koje je okupilo najbolje ekipe nakon devet kvalifikacijskih turnira održanih u Trogiru, Zagrebu, Donjem Miholjcu, Vinkovcima, Hvaru, Bolu, Novoj Gradiški, Umagu i Šibeniku.

U seniorskoj Elite Men konkurenciji naslov pobjednika osvojila je srpska ekipa Užice Zlatiborac, koja je u finalu nakon preokreta i velike borbe svladala sunarodnjake iz Crvene Zvezde rezultatom 16:13. Za pobjedničku momčad nastupili su Nikola Tašić, Milan Jelovac, Lazar Popović i Luka Stefanović, koji je proglašen i najkorisnijim igračem (MVP) turnira.

Pobjednik završnog turnira Elite Men kategorije izborio je i plasman na FIBA 3×3 Challenger u španjolskom Mataróu.

Zlatne medalje u juniorskoj konkurenciji do 19 godina također su otišle u Srbiju. Ekipa Overhoops, u sastavu Vukašin Savić, Matija Ćosić, Relja Nenadić i Bogdan Gorčić, do naslova je stigla nakon dvije neizvjesne utakmice. U četvrtfinalu i polufinalu slavila je identičnim rezultatom 21:18 protiv hrvatskih ekipa Šuteri i Matej te DISI majstore, dok je u finalu uzvratila Vinkovci 3×3 za poraz u skupini i uvjerljivom pobjedom 22:8 osvojila naslov. Bogdan Gorčić proglašen je najkorisnijim igračem juniorskog turnira.

U ženskoj konkurenciji slavila je ekipa Bosna 3×3, koja je u finalu pobijedila šibensku ekipu Baldos rezultatom 19:8. Uz najkorisniju igračicu turnira Saru Herceg, za pobjedničku ekipu nastupile su Jelena Ljubos i Šejla Bujak.

Nagrade najboljim ekipama i pojedincima uručili su Tomislav Paškvalin, povjerenik predsjednika Republike Hrvatske za sport, proslavljeni hrvatski košarkaš i bivši NBA igrač Mario Kasun, predstavnik glavnog sponzora Opela Munib Džuho te Predrag Olujić, član Udruge PRO 3×3 i 3×3 i dopredsjednik Društva sportaša veterana i rekreativaca.

„Iza nas je još jedno uspješno izdanje PRO 3×3 Toura koje je tijekom ljeta okupilo velik broj vrhunskih igrača iz Hrvatske i inozemstva. Međunarodni karakter turneje iz godine u godinu sve je izraženiji, što potvrđuje kvalitetu natjecanja i organizacije. Posebno nas veseli što su na Touru zajedno sudjelovali najmlađi, seniorski i veteranski igrači, čime potvrđujemo da je 3×3 košarka sport koji povezuje generacije. Kroz ovakva natjecanja promoviramo 3×3 košarku kao olimpijski sport, potičemo djecu i mlade na bavljenje sportom te stvaramo priliku da se uz vrhunske igrače razvijaju i buduće generacije. Zahvaljujem svim partnerima, sponzorima, gradovima domaćinima i volonterima koji su svojim doprinosom omogućili još jednu uspješnu sezonu PRO 3×3 Toura“, istaknuo je Olujić

Među gostima završnog turnira bio je i proslavljeni košarkaški stručnjak Aleksandar Aco Petrović, aktualni izbornik reprezentacije Brazila te bivši izbornik Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

PRO 3×3 Tour driven by Opel organizira Udruga PRO 3×3 uz podršku Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske te brojnih partnera i sponzora među kojima su Opel, 24sata, Sport Klub, Basketball.hr, HELL Energy Drink, Aircash, Pixsell, Lenovo, Jadrolinija, Energy Basket, Tahograf, Antao, Aero ZG, Cool i Dana.

Partneri i sponzori velikog finala bili su Grad Novalja i Turistička zajednica Grada Novalje, dok je lokalni medijski partner bio Radio Pag. Sve utakmice velikog finala bile su u izravnom prijenosu na Sport Klubu Hrvatska.