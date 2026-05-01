Nikola Vujčić za SK: Znam što treba hrvatskoj košarci, ali nismo spremni za taj radikalan potez

Bivši kapetan hrvatske reprezentacije i svečani član najboljih 25 igrača Eurolige svih vremena Nikola Vujčić za Sport Klub je pričao o mnogim zanimljivim i aktualnim temama.

Otkrio nam je razloge pada hrvatske košarke i kako je vratiti u život, što će značiti ulazak NBA u Europu, kakva je budućnost KK Split, tko je po njemu najveći igrač svih vremena…

Za početak, Nikola, gdje ste zadnjih godina, čime se bavite? Nema vas baš u javnosti.

”Živim u Rijeci, bavim se svojom akademijom i uživam u miru, daleko od medija. Uključen sam u košarku, ali ne toliko intenzivno kao prije.”

Krenimo s našom reprezentacijom. Možemo li s izbornikom Tomislavom Mijatovićem izboriti Svjetsko prvenstvo?

”Možemo, dobra je atmosfera i vidi se da su momci sretni. Tomica radi odličan posao. Moramo im biti podrška. Bitno je ostvariti jedan rezultat da se pogura cijela košarka.”

Koji su glavni problemi hrvatske košarke proteklih godina?

”Izgubili smo količinu i kvalitetu rada, ulaganje u educirane trenere. Počeli smo kupovati igrače, liga nam je stara. Uvijek se sjetim da sam s 18 godina igrao Euroligu za Split. Raspali su se omladinski pogoni, pogotovo u Dalmaciji. Evo, sad je Split ispao iz ABA Lige, a jedino nas Zadar drži iako je njemu prosjek godina preko 30. Nemamo razvoj košarke da bismo mogli reći da ćemo se izvući. Kako sad stojimo, bit će nam stalno ovako.”

Kad ste već spomenuli Split, je li ovo sada prilika da zaključe tu regionalnu priču i okrenu se Europi?

”Ova Europa koju bi Split trebao igrati prevara je svoje vrste. Ne donosi ništa. Natjerat će klub da premaši budžet, a konačna je dobit nikakva i šteti se mladima i trenerima. ABA Ligu treba znati iskoristiti kao što su je iskoristili neki klubovi iz regije poput Mege i Studentskog Centra. Ne možemo hvatati Zvezdu i Partizan, oni su svijet za sebe, a Euroliga je jedino natjecanje koje ima smisla u Europi. Split se može vratiti u ABA Ligu, ali to bi morao učiniti sa svojim mladim igračima.”

Je li vas ikad vuklo da se vratite u hrvatsku košarku, je li vas netko zvao?

”Kad sam otišao iz Maccabija, imao sam pozive, ali trebala mi je pauza. Ako mogu pomoći, tu sam. Imam akademiju s osam reprezentativaca različitih kategorija. Ja sam dio istog ekosustava, u njemu sam, ali nisam na upravljačkim funkcijama niti ih tražim. Bio sam u Maccabiju sportski direktor deset godina i šef omladinskog pogona. Znam što treba napraviti, no Hrvatska još nije spremna za takav radikalan potez. Zato se ne želim u to petljati.”

Kakva je budućnost Eurolige u kontekstu ulaska NBA u Europu?

”Euroliga je naše najbolje natjecanje i svi je uživaju gledati. NBA ne bi ni došao u Europu da nema Eurolige. Ako se NBA i uključi, to će biti kroz Eurolige. To je jedino što ima smisla. Sve drugo bilo bi na štetu NBA i EL. Nema mjesta za dvije jake lige na takvom nivou, a da bi to bilo financijski isplativo. Međutim, Euroliga se mora pomladiti. I dalje igraju neki igrači s kojima sam i ja igrao. Liga je prestara.”

Koja je najbolja petorka vaših suigrača?

”Moram se vezati na moje iz Maccabija. Jasikevičiusa, Parkera, Bursteina… Ekipu s kojom smo dvaput bili prvaci. Dovoljno je savršena. Igrao sam s Kukočem u reprezentaciji, Papaloukasom, Teodosićem i drugim zvijezdama, ali s ovima sam osvojio EL pa su mi oni u srcu.”

Tko je GOAT?

”Ima li tu diskusije uopće. Jedan je Michael Jordan. Svi smo zbog njega noćima ostajali budni. On je digao košarku na novi nivo.”

