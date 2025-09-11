NCAA pokrenula istragu protiv 13 košarkaša zbog klađenja: ‘To je nacionalni problem’

Podijeli :

AP Photo/Matt Rourke via Guliver Images

National Collegiate Athletic Association (NCAA) pokrenula je istragu protiv 13 bivših košarkaša sa šest američkih sveučilišta zbog kršenja pravila o sportskom klađenju.

Imena igrača nisu objavljena, ali NCAA je objavila kako se radi o bivšim igračima iz Arizona Statea, Eastern Michigana, Mississippi Valleyja, New Orleansa, North Carolina AT&T-a i Templea.

Igrači su optuženi da su se kladili na i protiv vlastitih momčadi, dijelili informacije s trećim stranama u svrhu sportskog klađenja, manipulirali rezultatima i ishodima utakmica, te odbijali sudjelovati u istrazi.

Vjeruje se da sveučilišta i osoblje nisu uključeni u prekršaje i ne očekuju se nikakve kazne protiv institucija.

NCAA je objavila kako je putem svog programa praćenja saznala za “neobične aktivnosti klađenja”, a istraga o bivšim igračima usredotočena je na utakmice regularne sezone. Osoblje NCAA-e istražilo je navode putem tekstualnih poruka, izravnih poruka na društvenim mrežama i drugih materijalnih dokaza te otkrilo kršenja.

“Porast sportskog klađenja stvara više prilika za sportaše u svim sportovima kako bi se upustili u ovo neprihvatljivo ponašanje”, kazao je predsjednik NCAA-e Charlie Baker.

“NCAA prati preko 22.000 natjecanja svake godine i nastavit će pratiti rizike integriteta natjecanja poput ovih”, dodao je naglasivši kako bi regulatori i tvrtke za igre na sreću mogli učiniti više kako bi smanjili ove rizike.

Kladionice su prvi put počele primjećivati ​​sumnjive obrasce klađenja na odabrane sveučilišne košarkaške utakmice, često na razlike u koševima, te više i ispod ukupnih rezultata u prvim poluvremenima, tijekom sezone 2023/24.

New Orleans je u siječnju započeo internu istragu i predao informacije NCAA-i, koja je potom pokrenula vlastitu istragu.

Četiri igrača su uklonjena iz momčadi do 1. veljače, jedan od tih igrača je naknadno diplomirao, a ostala trojica su prešla u drugu ekipu.

“Ovo nije samo problem Sveučilišta u New Orleansu. To je nacionalni problem. Ovo se događa na mnogim mjestima”, kazao je sportski direktor New Orleansa Vince Granit.

