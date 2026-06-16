Luka Dončić dobio veliko pojačanje: Njegov suigrač iz Lakersa postao Slovenac

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AP Photo/Jae C. Hong via Guliver

Ono što se već neko vrijeme najavljivalo sada je i službeno potvrđeno. Više nema prepreka da centar Los Angeles Lakersa Jaxson Hayes zaigra za Sloveniju, nakon što je dobio slovensko državljanstvo.

Jasno je da je važnu ulogu u ovom “transferu” imao Luka Dončić, koji s Hayesom dijeli svlačionicu u Lakersima. Košarkaški savez Slovenije objavio je kako je Hayes slovensku putovnicu preuzeo u veleposlanstvu te zemlje u Washingtonu, ali i da centar Los Angeles Lakersa neće nastupiti za slovensku reprezentaciju u predstojećim utakmicama kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje su na rasporedu u srpnju.

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Hayes je član Lakersa od 2023. godine, a prije toga je od 2019. u NBA ligi nastupao za New Orleans Pelicanse. U dosadašnjoj NBA karijeri u prosjeku bilježi 6,8 poena i 3,9 skokova po utakmici, dok je ove sezone na prosjeku od 6,8 poena i 4,8 skokova.

Slovenija se nalazi u skupini H kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo te trenutačno zauzima drugo mjesto s omjerom 3-1.