Luka Božić ispisao povijest španjolske ACB lige

Hrvatski košarkaški reprezentativac Luka Božić (29) izjednačio je rekord španjolske lige star 18 godina nakon što je u pet utakmica zaredom imao valorizacijski učinak od 30 ili više bodova, izvijestila je novinska agencija EFE.

Božić igra za posljednjeplasiranu Granadu na poziciji krilnog centra, a u prošlom kolu je imao 33 valorizacijska boda u utakmici protiv UCAM Murcije. Prije toga ih je imao 32 protiv Girone, 35 protiv Lleide, 30 protiv Valencije i 33 protiv BAXI Manrese.

Valorizacijski bodovi u košarci su mjera ukupnog učinka igrača tijekom utakmice, koja uzima u obzir statističke kategorije poput zabijenih koševa, asistencija, blokiranih šuteva i skokova kako bi se dobila sveobuhvatna ocjena njegove učinkovitosti.

Posljednji igrač u španjolskoj ligi kojem je uspjelo skupiti 30 ili više bodova u pet uzastopnih utakmica bio je Rudy Fernandez. On je to postigao između ožujka i svibnja 2008. godine dok je igrao za Joventut iz Badalone.

Božić je izjednačio taj rekord u sezoni u kojoj je zasad vodeći igrač španjolskog prvenstva po valorizaciji, broju provedenih minuta na terenu i zabijenih slobodnih bacanja.

Granada u idućoj utakmici u nedjelju dočekuje osmoplasiranu Unicaju. Vodeća momčad prvenstva je Real Madrid, za koji nastupa hrvatski reprezentativac Mario Hezonja, sa 24 pobjede i dva poraza.