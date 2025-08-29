Litva s +27 bolja od Crne Gore u drugom kolu EuroBasketa

Podijeli :

via Guliver

Košarkaši Litve svladali su reprezentaciju Crne Gore s uvjerljivih 94:67 u utakmici 2. kola skupine B Europskog prvenstva, odigranoj u petak u finskom Tampereu.

Rokas Jokubaitis je bio najbolji igrač utakmice s 21 poenom i 12 asistencija. Jonas Valančiunas je za pobjednike postigao 19 poena.

U drugom uvjerljivom porazu na ovom EuroBasketu Crnogorce je predvodio Nikola Vučević s 20 poena i 10 skokova, dok je Đorđije Jovanović ubacio 13 poena.

U prvoj utakmici današnjeg programa Njemačka je svladala Švedsku sa 105:83. U petak će još u ovoj skupini igrati Finska i Velika Britanija (19.30 sati).