Košarkaški spektakl u Slavoniji na SK: U finalu nakon produžetka srušili Crvenu zvezdu i uzeli naslov

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PRO 3x3 Tour/Basket Energy d.o.o.

Na PRO 3x3 Tour turniru u 3x3 košarci, održanom 5. i 6. lipnja na atraktivnom igralištu postavljenom ispred Nastavno-sportske dvorane OŠ August Harambašić u Donjem Miholjcu, okupile su se ponajbolje ekipe iz regije, a brojna publika uživala je u vrhunskim utakmicama i bogatom popratnom programu.

Pobjednici turnira su ekipa Prnjavor Meridianbet u elitnoj konkurenciji te 3×3 Lukavac u konkurenciji do 19 godina.

Prnjavor Meridianbet je u velikom finalu svladao Crvenu zvezdu 22:19 nakon produžetka te tako stigao do naslova pobjednika turnira. Mađarsku su predstavljale tri reprezentativne ekipe, dvije su zaustavljene u polufinalu, a jedna u četvrtfinalu.

U konkurenciji do 19 godina naslov također odlazi u Bosnu i Hercegovinu. U neizvjesnoj finalnoj utakmici 3×3 Lukavac pobijedio je hrvatsku ekipu 3×3 Vinkovci 16:14.

Turnir je još jednom potvrdio kako je Donji Miholjac postao nezaobilazna postaja PRO 3×3 Toura. Grad Donji Miholjac pružio je značajnu podršku organizaciji događaja, a nagrade najboljim ekipama uručio je gradonačelnik Dražen Trcović.

“Prezadovoljan sam svime onime što su ova dva dana donijela našem gradu. Ovo je treća godina zaredom da se PRO 3×3 turnir održava u Donjem Miholjcu. Drago mi je zbog velikog odaziva publike, to pokazuje koliko ljudi podržavaju ovakve sportske događaje. Posebno me veseli velik broj djece koja su tijekom turnira boravila na terenima i pratila natjecanje. Cilj nam je kao lokalnoj samoupravi poticati djecu na bavljenje sportom i aktivan način života. Zahvaljujem svima koji rade s mladima i svojim angažmanom doprinose njihovom razvoju, kao i organizatorima koji se uvijek rado vraćaju u Donji Miholjac”, rekao je Trcović.

Važnost ovakvih manifestacija za razvoj košarke među najmlađima istaknuo je i trener KK Donji Miholjac Marko Prusina, koji je na Kids Day doveo velik broj djece.

“Donji Miholjac ima dugu tradiciju ulične košarke, a ljubav prema ovom sportu njegujemo i kroz rad našeg kluba koji okuplja pedesetak djevojčica i dječaka u mlađim dobnim kategorijama. PRO 3×3 Tour značajno doprinosi promociji našeg grada i ponosni smo što smo dio ove priče. Ovakvi događaji pružaju priliku za promociju košarke i svih pozitivnih vrijednosti koje sport nosi”, istaknuo je Prusina.

Posebnu pozornost gledatelja privukao je nastup slovenske akrobatske skupine Dunking Devils, čija su atraktivna zakucavanja izazvala oduševljenje.

PRO 3×3 Tour driven by Opel organizira Udruga PRO 3×3 uz podršku Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske te brojnih partnera i sponzora među kojima su Opel, 24sata, Sport Klub, Basketball.hr, Hell Energy Drink, Aircash, Pixsell, Lenovo, Energy Basket, Tahograf, Antao, Aero ZG i Cool. Sve turnire izravno prenosi Sport Klub Hrvatska.

Sljedeće postaje PRO 3×3 Toura driven by Opel 2026.:

· Vinkovci – 19. i 20. lipnja

· Hvar – 26. i 27. lipnja

· Bol – 3. i 4. srpnja

· Nova Gradiška – 10. i 11. srpnja

· Umag – 17. i 18. srpnja

· Šibenik – 24. i 25. srpnja

· Novalja (finale) – 31. srpnja i 1. kolovoza.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.