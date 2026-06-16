Košarkaški spektakl PRO 3×3 Tour stiže u Vinkovce: Prijenos pratite na Sport Klubu

Podijeli :

Davor Javorović / Pixsell Photo & Video Agency / PRO 3x3 Tour / Basket Energy d.o.o.

PRO 3×3 Tour 2026 driven by Opel i u svom jubilarnom petom izdanju dolazi u Vinkovce. U petak i subotu (19. i 20. lipnja) na Vinkovačkom korzu održat će se četvrti ovosezonski turnir iz serije PRO 3×3 Toura.

Najbolje hrvatske i regionalne košarkaške 3×3 ekipe okupit će se u Vinkovcima kako bi se borile za vrijedne nagrade i plasman na finalni turnir koji će se 31. srpnja i 1. kolovoza održati u Novalji.

Pratite na SK: Spektakularni PRO 3×3 Tour u Donji Miholjac dovodi ekipe iz pet država

Program započinje u petak u 18:30 sati natjecanjima po skupinama Elite kategorije, dok subota donosi cjelodnevni program i sadržaje za sve generacije i ljubitelje košarke.

Raspored uključuje Kids Day, turnir za uzrast do 19 godina te eliminacijske dvoboje elitne seniorske konkurencije koje započinju u 18:30 sati.

Publiku očekuje i nastup atraktivne akrobatske skupine Dunking Devils, čija su spektakularna zakucavanja i akrobacije postala prepoznatljiv zaštitni znak brojnih događanja, ne samo u svijetu sporta.

Davor Javorović / Pixsell Photo & Video Agency / PRO 3x3 Tour / Basket Energy d.o.o. Davor Javorović / Pixsell Photo & Video Agency / PRO 3x3 Tour / Basket Energy d.o.o. Davor Javorović / Pixsell Photo & Video Agency / PRO 3x3 Tour / Basket Energy d.o.o. Davor Javorović / Pixsell Photo & Video Agency / PRO 3x3 Tour / Basket Energy d.o.o. Davor Javorović / Pixsell Photo & Video Agency / PRO 3x3 Tour / Basket Energy d.o.o. Davor Javorović / Pixsell Photo & Video Agency / PRO 3x3 Tour / Basket Energy d.o.o. Davor Javorović / Pixsell Photo & Video Agency / PRO 3x3 Tour / Basket Energy d.o.o. Davor Javorović / Pixsell Photo & Video Agency / PRO 3x3 Tour / Basket Energy d.o.o. Davor Javorović / Pixsell Photo & Video Agency / PRO 3x3 Tour / Basket Energy d.o.o.

PRO 3×3 Tour driven by Opel organizira Udruga PRO 3×3 uz podršku Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske te brojnih partnera i sponzora, među kojima su Opel, 24sata, Sport Klub, Basketball.hr, Hell Energy Drink, Aircash, Pixsell, Lenovo, Energy Basket, Tahograf, Antao, Aero ZG i Cool. U Vinkovcima turnir se organizira uz podršku Grada Vinkovci.

Sve turnire PRO 3×3 Toura 2026 driven by Opel izravno prenosi Sport Klub Hrvatska.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.