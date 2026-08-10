Kakva dominacija mladih hrvatskih košarkaša! Došli do četvrte pobjede uz ukupnu +239 koš-razliku

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HKS

Hrvatska muška kadetska reprezentacija (U-16) nastavlja s potpunom dominacijom na Europskom prvenstvu Divizije B koje se održava u sjevernomakedonskoj Gevgeliji.

U susretu 4. kola skupine B, izabranici izbornika Roka Lenija Ukića deklasirali su vršnjake iz Ukrajine rezultatom 110:54 (26:16, 30:14, 26:9, 28:15).

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Mladi hrvatski košarkaši tako su upisali i četvrtu pobjedu u isto toliko nastupa, ostavši na stopostotnom učinku. Prije Ukrajine, Ukićeva je momčad redom svladavala Švicarsku, Cipar i domaćina Sjevernu Makedoniju, pri čemu nevjerojatno zvuči podatak o njihovoj ukupnoj koš-razlici s kojom ulaze u završnicu grupne faze: +239!

Od samog početka susreta bilo je jasno u kojem smjeru ide utakmica. Hrvatska je od prve minute nametnula visok tempo i čvrstu obranu, pa je već nakon prve dionice imala dvoznamenkastu prednost (26:16). Do poluvremena se razlika popela na +26 (56:30), uz sjajnu obrambenu rolu koja je Ukrajincima dopustila tek 30 poena u prvih 20 minuta.

U nastavku se dominacija samo produbila. Treća četvrtina pripala je Hrvatskoj s 26:9, a u završnici susreta prednost je u nekoliko navrata prelazila i 50 poena razlike za konačnih i uvjerljivih +56.

Najefikasniji u hrvatskim redovima bio je Luka Leni Ukić s 21 poenom i 9 asistencija. Fran Strahija dodao je 16 poena, dok je Nikša Zlopaša utakmicu završio s 14 poena i 5 ukradenih lopti. Izbornik je priliku dao svim igračima s klupe, što potvrdjuje iznimnu širinu i timsku igru ove generacije.

Posljednju utakmicu u skupini B Hrvatska igra sutra, 11. kolovoza, protiv reprezentacije Islanda.