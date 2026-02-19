Igrač s najvećom plaćom u Europi zablistao na debiju u dresu Panathinaikosa pa poslao jasnu poruku

Podijeli :

AP Photo/Alan Greth via Guliver

U utakmici grčkog Kupa na otoku Kreti, koji možete pratiti u programu Sport Kluba, Panathinaikos je slavio protiv PAOK-a uvjerljivom pobjedom 101:71, a Hayes-Davis je bio među najistaknutijim igračima susreta.

U svom prvom nastupu za klub iz Atene ubacio je 16 poena i pokazao energiju, sigurnost i napadačku raznovrsnost koja ga je i učinila jednim od najtraženijih igrača u Europi. Uostalom, Hayes-Davis se prije odlaska u NBA ligu dokazao u dresu turskog Fenerbahčea s kojim je prošle godine bio prvak Europe, a on je proglašen za MVP-a završnog turnira.

Istaknuo je kako mu je bila posebna čast debitirati pred navijačima Panathinaikosa te da mu je najvažnije što je ekipa ostvarila uvjerljivu pobjedu. Naglasio je i važnost timske igre, kemije u svlačionici te povjerenje koje mu stručni stožer ukazuje od samog dolaska u Atenu.

“Osjećam se odlično u novoj sredini i veselim se nastavku sezone i većim izazovima koji dolaze”, kazao je između ostalog Amerikanac čiji je dolazak u Atenu izazvao veliku pažnju širom Europe. Naime, kako se doznaje Hayes-Davis je nedavno potpisao ugovor vrijedan čak 14 milijuna eura neto na dvije i pol godine (plus bonusi), čime je postao najplaćeniji igrač u europskoj košarci. Dobio je plaću veću i od Vasilija Micića koji je u ljeto za Hapoel iz Tel Aviva potpisao trogodišnji ugovor vrijedan oko 14 milijuna eura neto,

Upravo zato se njegov debi pratio s posebnim interesom, a prva utakmica pokazala je da bi investicija mogla biti i više nego opravdana. Pogotovo novi tandem koji su oformili Hayes-Davis Nunn koji izgleda zastrašujuće!

Ako je suditi po startu, Panathinaikos je dobio još jednog lidera spremnog odmah preuzeti odgovornost, a Hayes-Davis je jasno dao do znanja da je došao po trofeje.

Ako Hayes-Davis i suigrači osvoje grčki Kup to će svakako biti dodatni impuls za nastavak sezone u kojoj Panathinaikos lovi još jedan nastup na Final Fouru Eurolige, a nakon toga kreću u pohod po još jednu titulu prvaka Grčke.