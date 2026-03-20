Hrvatsko košarkaško čudo u stopu prati legende UConna

Podijeli :

Niksa Stipanicev / CROPIX via Guliver

Hrvatska košarkašica Olivia Vukoša dobitnnica je prestižne Gatorade National Girls Basketball Player of the Year nagrade za 2026. godinu. Najprestižnija je to nagrada za srednjoškolske sportaše u SAD-u, a dodjeljuje se najboljim mladim sportašima koji kombiniraju sportsku i akademsku izvrsnost.

Vukoša je u prosjeku ove sezone za srednju školu Christ the King u New Yorku postizala 17.8 poena, 18.1 skokova, 5.5 asistencija i 4.4 blokade, a krajem listopada prošle godine obvezala se i za sveučilište UConn, na kojem će nastaviti svoj košarkaški put, prateći stope bivših osvajačica ove najprestižnije srednjoškolske sportske nagrade.

Hrvatska košarkašica je postala 12. igračica UConn Huskiesa kojoj je pošlo od ruke osvojiti ovu nagradu, te prva od Paige Bueckers kojoj je to pošlo od ruke 2020. godine.

Nagradu joj je prigodno uručila i legendarna Diana Taurasi, koja je poput Vukoše igrala za sveučilište UConn i pokazala oduševljenje našom igračicom:

“Čula sam i gledala Oliviu zadnje četiri godine, treneri su mi konstantno govotili da moram doći vidjeti novo košarkaško čudo, ali ona nije samo vrhunska sportašica, već i posvećenost školi, obitelji i prijateljima govori kakva je blistava budućnost čeka.”

UConn legend Diana Taurasi was on hand to surprise her with the hardware 🏆 https://t.co/jc3RVu3Pqn pic.twitter.com/DDsSHBThaq — E J 🏀 (@EJayArrow) March 19, 2026

Vukoša je prošli tjedan debitirala i za seniorsku reprezentaciju Hrvatske u kvalifikacijama protiv Grčke, te je u 21 minuti na parketu upisala 17 poena i šest skokova. Ukupno je u tri utakmice imala 11.3 poena i 6.7 skokova u prosjeku.

March Madness je u punom zamahu u SAD-u i na programima Sportklub televizije, a neporaženi Huskiesi će u subotu krenuti u obranu naslova prvakinja na sveučilišnoj razini utakmicom protiv sveučilišta UTSA, a jasno je kako god završila njihova sezona, sljedeće godine opet će biti u statusu jedne od najboljih ekipa, djelomično i zbog hrvatskog košarkaškog čuda.