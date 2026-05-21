Hrvatski košarkaški savez predstavio svoj prvi plan edukacije mladih trenera

Foto: Marin Sušić / Hrvatski košarkaški savez

Hrvatski košarkaški savez, u suradnji s udrugom “Pokaži srce”, predstavio je svoj prvi program edukacije i mentoriranja mladih košarkaških trenera s ciljem dodatnog ulaganja u razvoj stručnog kadra i stvaranja kvalitetnijih temelja za budućnost hrvatske košarke.

Program je usmjeren na trenere mlađih dobnih kategorija, a uključivat će strukturirani mentorski rad, stručne seminare, klinike i kontinuiranu edukaciju tijekom godine. U programu će sudjelovati 20 trenera koje će pratiti i mentorirati košarkaški stručnjaci, a u cijelom projektu bit će involvirani i bivši reprezentativci.

Sportski direktor Hrvatskogkošarkaškog saveza Krunoslav Simon istaknuo je kako su upravo treneri često presudni u ranim fazama razvoja svakog igrača.

“Kad se vratim na početke svoje karijere, jasno vidim koliko su treneri u tim ranim godinama oblikovali moj put. Nisu me učili samo košarci, nego i načinu razmišljanja, radu i odnosu prema sportu. Talent je važan, ali bez pravilnog usmjeravanja i svakodnevnog rada s kvalitetnim trenerima vrlo lako ostane neostvaren. Zato vjerujem da je ovaj program iznimno vrijedan jer trenerima daje dodatnu podršku, znanje i sigurnost u onome što rade”, rekao je Simon.

Uz mentorski dio, tijekom godine održat će se pet stručnih seminara i klinika, a najuspješniji treneri bit će nagrađeni odlascima na međunarodne edukacije te uključivanjem u rad mlađih reprezentativnih selekcija.

Andro Anzulović, koordinator Ureda reprezentacija HKS-a, naglasio je kako je cilj programa prepoznati perspektivne trenere iz muške i ženske košarke te im omogućiti pristup znanju, iskustvu i međunarodnim edukacijskim programima.

“Kroz ovaj program želimo prepoznati mlade i talentirane trenere te im omogućiti dodatnu edukaciju kroz rad s mentorima, sudjelovanje na domaćim i međunarodnim seminarima, FIBA programima i iskustvo rada uz hrvatske trenere koji uspješno djeluju u europskim klubovima. Vjerujemo da ćemo na ovaj način dodatno podići kvalitetu trenerske struke u Hrvatskoj i stvoriti još bolje uvjete za razvoj naše košarke u budućnosti”, istaknuo je Anzulović.

Poseban naglasak stavljen je i na uključivanje ženske košarke u program. dr. sc. Iva Borović Gregov, voditeljica CIK-a i nekadašnja hrvatska košarkaška reprezentativka, istaknula je kako ulaganje u trenerice predstavlja važan iskorak za budućnost ženske košarke.

“Kvalitetan razvoj sporta nije moguć bez educiranih i motiviranih trenera, a ova suradnja otvara prostor za dodatno usavršavanje, edukaciju i razmjenu međunarodnih iskustava. Vjerujem da je ulaganje u trenerice ulaganje u budućnost hrvatske ženske košarke”, poručila je Borović Gregov.

O važnosti dugoročnog ulaganja u sport, mlade talente i trenersku izvrsnost govorio je i generalni direktor PSK-a Gabril Makki.

“Prvaci se ne stvaraju preko noći. Oni se grade kroz rad, disciplinu i okruženje koje ih svakodnevno potiče na razvoj. Treneri imaju ključnu ulogu u oblikovanju ne samo sportaša, nego i ljudi i budućih lidera. U PSK-u smo ponosni što možemo podržati hrvatski sport i doprinijeti razvoju košarke kao istinskog timskog sporta u Hrvatskoj”, rekao je Makki.

Kroz ovu suradnju HKS i udruga “Pokaži srce”, uz podršku PSK-a kao pokretača inicijative, dijele zajednički cilj – ojačati temelje hrvatske košarke, pružiti dodatnu podršku trenerima i stvoriti bolje uvjete za razvoj novih generacija igrača i igračica