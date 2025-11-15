Hrvatska izgubila od Danske u Slavonskom Brodu

Podijeli :

Hrvatske košarkašice upisale su prvi poraz u kvalifikacijskoj skupini F za odlazak na EuroBasket, Dankinje su u Slavonskom Brodu bile bolje s 89-77 (29-23, 13-19, 21-25, 26-10).

Hrvatska je time nakon dvije utakmice na omjeru 1-1. U prvom kolu Hrvatice su u gostima svladale Grčku 76-73. Ove subote Grkinje su bile uvjerljive na gostovanju kod Sjeverne Makedonije gdje su pobijedile 101-84.

Posve izjednačena bila je utakmica Hrvatske i Danske do posljednje četvrtine. Većim dijelom utakmice su vodile Dankinje, ali Hrvatska se cijelo vrijeme držala uz bok suparnicama te je i prešla u vodstvo tijekom treće dionice. U zadnjoj četvrtini nastao je pravi razdor između ove dvije ekipe, Dankinje su tih deset minuta dobile s velikih 26-10.

Četiri i pol minute prije kraja Danska se prvi puta u susretu osjetnije odvojila. Povela je 82-73 čime je napravila završni korak prema slavlju.

U ekipi Hrvatske Ana-Marija Begić je postigla 17 poena uz 13 skokova, dok je Karla Erjavec ubacila također 17 uz četiri skoka i pet asistencija. Na drugoj strani nezaustavljiva je bila Julianna Okosun s 28 poena i čak 19 skokova, dok je Alberta Rimdal ubacila 22 poena uz šest asistencija i četiri skoka.

Utakmicu trećeg kola Hrvatice igraju u utorak. Odigrat će novi susret u Slavonskom Brodu, a suparnice će biti košarkašice Sjeverne Makedonije.

Nakon dva kola sve reprezentacije imaju omjer 1-1.