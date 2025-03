Hrvatica zaludila SAD: Nakon sjajne WNBA karijere snima reklame, a prati ju pola milijuna ljudi

Podijeli :

AP Photo/Jessica Hill via Guliver

Nakon sjajne karijere na sveučilištu Connecticut, Nika je postala pravi „brand“ u svijetu ženske košarke, a u WNBA je proglašena modnom ikonom godine.

Nika Mühl prava je košarkaška zvijezda u SAD-u, igra za najbolje klubove, snima reklame, a o popularnosti svjedoči i više od pola milijuna „followera“ na Instagramu.

Nakon izvrsne karijere na sveučilištu Connecticut, s kojim je nastupila na Final Fouru NCAA, postala je tek četvrta Hrvatica koja u WNBA, igrajući za ekipu Seattle Storma. Potom je nastupila za Bešiktaš, ali sezonu u Turskoj neće pamtiti po dobrome, već na prvoj utakmici doživjela je tešku ozljedu koljena.

“Trenutačno sam u fazi rehabilitacije i do sada mi je vrijeme proletjelo. S nestrpljenjem očekujem povratak na teren, ali i uživam u cijelom procesu. Što se tiče prognoze o tome kada bih mogla ponovno zaigrati, to zaista ne znam. Ovisi o puno detalja, pogotovo nakon ovakve ozljede kakvu sam ja zadobila. Fizička sprema je izuzetno bitan faktor, ali mentalna sprema je ta koja će odlučiti. U svakom slučaju, oporavak od ove ozljede može trajati od devet do 12 mjeseci”, pojašnjava Nika za web stranicu Hrvatskog olimpijskog odbora.

Nika Mühl je cura iz zagrebačkog kvarta Travno, gdje je napravila prve košarkaške korake, a onda je preko klubova Zagreb, Croatia i Trešnjevka otišla na UConn koji je s 11 naslova NCAA prvakinja najuspješnije sveučilište u SAD-u. Igranje za takvu ekipu, ali i studentski život u Americi uistinu su nešto posebno.

“Općenito iskustvo igranja na UConnu i boravka u Americi mi je bilo predivno. Nisam znala što očekivati kada sam s 18 godina otišla od kuće u nepoznato, ali izuzetno sam sretna i zahvalna što je baš to bila moja tadašnja odluka. Sistem u kojemu možeš igrati košarku na najvišoj razini, s odličnim igračicama i pod vodstvom najboljeg ženskog trenera u povijesti te u isto vrijeme završiti studij bila je ponuda koju nisam mogla odbiti. UConn ima vrlo visoki standard kad je košarka u pitanju, a očekivanja su velika. Svako neosvojeno prvenstvo je za njih te godine neuspjeh. Ondje sam se naučila radu, disciplini, požrtvovnosti, samopouzdanju i nesebičnosti. Uz to sam naučila jezik, stvorila prijateljstva koja ću imati do kraja života, putovala i uživala. Iako je bilo vrlo teško biti daleko od doma tijekom godine, naučila sam vrednovati i cijeniti male stvari i uživati u trenutku, pogotovo kad bih se vratila kući u Zagreb.”

Nika Mühl je sa svojim Huskiesima igrala na Final fouru NCAA-a. Zanimalo nas je kako sportaši „iznutra“ doživljavaju uzbuđenje i šušur koji se svake godine stvori oko jednog od najgledanijih događaja u Americi.

“Odnos Amerikanaca prema ženskoj košarci mi je zapravo bio najveći šok kada sam došla u SAD. ‘March Madness’ je jedan ludi period koji sam imala sreće iskusiti četiri puta, a do Final Foura smo dospjeli čak tri puta u moje četiri godine. Taj osjećaj se ne može opisati. Uvijek se naježim samo dok se prisjećam igranja na tako velikoj pozornici gdje ne možeš sakriti nijednu pogrešku, a milijuni ljudi koji gledaju žele da izgubiš i navijaju protiv tebe. To je san svakog igrača i igračice na koledžu i iako nismo uspjeli osvojiti prvenstvo, bilo mi je jedno od najboljih iskustava u životu.”

Posebno je zanimljivo da je Nika izravno na terenu čuvala Caitlin Clark, tada igračicu Iowa Statea. Clark je trenutačno najpoznatija košarkašica na svijetu, uz nju je „eksplodiralo“ zanimanje za žensku košarku, a magazin Time proglasio ju je sportašicom godine. Nika nam je iz prve ruke pojasnila taj fenomen.

“Caitlin Clark je definitivno veliki generacijski talent, ali i velika radnica i zaljubljenica u košarku. Ima nevjerojatan osjećaj za igru, a ujedno igra i s velikom lakoćom i samopouzdanjem zbog čega ju je zapravo teško čuvati na terenu. Njezin utjecaj na žensku košarku je neosporiv i ona će ostati zapisana u povijesti kao netko tko je poljuljao košarkaški svijet i donio ženskoj košarci vidljivost koju zaslužuje. Naravno, prije nje postoji jako puno košarkašica koje su zaslužne za sveopće postojanje i interes za žensku košarku – zbog kojih sam i ja kao dijete imala velike snove. Ženska košarka je u velikom usponu u Americi i zaista mi je predivno vidjeti da se sve više ljudi zaljubljuje u tu igru.”

Niku je kao 14. WNBA draftu izabrala ekipa Seattlea, a prva sezona u profesionalnoj ligi donijela je nova iskušenja.

“Svojom prvom sezonom u Seattleu sam jako zadovoljna. Mnogi misle da nisam, jer nisam imala veliku minutažu, ali ja sam dala sto posto sebe kada apsolutno nitko nije gledao i kada je bilo najteže, a i zaista vjerujem u ono ‘koliko daš toliko će ti se i vratiti’. Neovisno o igranju, to je bilo nezamjenjivo iskustvo, imala sam priliku učiti i igrati s najboljim igračicama svijeta, s onima koje su meni bile uzor u mojim košarkaškim početcima.”

Malo ljudi u Hrvatskoj zna da je Nika Mühl snimila reklamu za Mazdu, jednog od najvećih svjetskih proizvođača automobila.

“To mi je zaista bila jedna super prilika koju nisam mogla odbiti, pa sam tako usred sezone u Seattleu letjela u Ljubljanu na dva dana kako bi snimali reklamu. Atmosfera je bila super, a ljudi s kojima sam ondje radila su bili divni i zbog njih su mi ta dva dana bila vrijedna cijelog tog puta. Suradnja se dogodila vrlo spontano i zahvalna sam trenerima u Seattleu koji su prepoznali važnost takve prilike i dozvolili mi da propustim dva dana treninga kako bih odradila snimanje. Biti dio te priče mi je zaista bila velika čast, i vidjeti tu reklamu na televiziji je bilo nevjerojatno.”

I ne samo da je snimila reklamu za Mazdu, Nika je već pravi „brand“ u svijetu ženske košarke, a u WNBA je proglašena za modnu ikonu godine. Moda je očito važan dio njezinog života.

“Mislim da mi nije toliko važna moda, koliko mi je važna modna ekspresija i kreativnost koju svatko posjeduje kada je u pitanju izgled. Priča koju može ispričati komad odjeće je vrlo moćan i volim eksperimentirati i biti sam svoj kreativni direktor što se tiče mode. Također, većinu života sam u trenirkama i tenisicama pa uvijek maksimalno iskorištavam priliku kada se mogu obući drugačije. Što se tiče modnog izričaja – zaista nemam odgovor. Odabir moje odjeće varira iz dana u dan, i uvijek volim isprobavati i miksati različite modne ere, ali na neki svoj način. Volim autentičnost, samopouzdanje i riskantnost pa se tako uvijek vodim time“, zaključuje Nika Mühl.