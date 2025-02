Hezonja: Igram za sve obitelji koje su prošle pakao rata

Podijeli :

Mario Hezonja / FIBA

Hrvatska košarkaška reprezentacija ostala je bez plasmana na EuroBasket nakon dramatičnog poraza od Francuske (83:80) u Zadru.

Iako su tri dana kasnije pregazili Cipar (104:67), ta pobjeda nije imala nikakav utjecaj na konačan poredak.

Unatoč razočaranju, Mario Hezonja pružio je izvanredne partije. Protiv Cipra je upisao 40 poena, 11 skokova i 7 asistencija, čime je ostvario drugu najbolju individualnu predstavu u povijesti hrvatske reprezentacije, odmah iza Dražena Petrovića koji je Estoniji ubacio 48 poena 1993. godine. Protiv Francuske je također bio briljantan, s 37 postignutih koševa.

Hezonja ispisao povijest hrvatske košarke, ispred njega je tek Dražen Petrović

Nakon završetka kvalifikacija, Hezonja je u intervjuu za Večernji list istaknuo koliko mu znači igranje za reprezentaciju:

“Umjesto da sam išao na Cipar, mogao sam se ranije vratiti u Real jer nam ne ide baš dobro. No kada igrate za reprezentaciju zemlje koja je prošla kroz toliko toga da bismo mi danas mogli slobodno živjeti, onda je nositi ovaj dres čast. Ja sam ponosan na to kako me moja obitelj odgojila i koje mi je vrijednosti usadila, jasne ideje i jasne idole. Igram za svoju obitelj i sve druge hrvatske obitelji koje su prošle pakao rata kako bismo odrastali u slobodnoj zemlji i da bismo mogli nositi ovaj dres”, rekao je, između ostalog, Hezonja i dodao:

“Ovo jest loš rezultat i tužno je da nas nema na Eurobasketu i to zbog čudnih pravila ali moram čestitati reprezentacijama Bosne i Hercegovine i Francuske. No, moramo dići glavu što sam rekao i ljudima iz nacionalnog Saveza jer i iz ovoga možemo nešto stvarati. Borit ćemo se ovo ljeto, kakve god pretkvalifikacije trebali igrati, i vratit ćemo se. Na kraju ćemo dospjeti tamo gdje želimo biti”.

Hrvatska će se sada suočiti s izazovima pretkvalifikacija, u nadi da će izboriti povratak na veliku scenu europske košarke.