Gledajte na SK: Poznat raspored za prvi Pro 3X3 turnir

Ovogodišnje izdanje PRO 3×3 Toura 2026 driven by Opel započinje u Trogiru, koji će 22. i 23. svibnja biti domaćin prvog od deset turnira iz serije koja tijekom ljeta okuplja međunarodnu 3×3 košarku na odabranim lokacijama diljem Hrvatske. Natjecanje će se održati na rivi podno Kule Kamerlengo, atraktivnoj i prepoznatljivoj lokaciji koja već godinama daje poseban ugođaj ovom događaju. Trogir će tako četvrtu godinu zaredom ugostiti ponajbolje 3×3 hrvatske i inozemne košarkaše.
Objavljen je i službeni raspored turnira, koji donosi dva dana vrhunske košarke, zabavnog programa i atraktivnih sadržaja za publiku.
ČETVRTAK, 22. SVIBNJA – ELITE TURNIR
18:35 – Zagrijavanje ELITE momčadi
19:00 – Radnik Križevci 3×3 – Novi Zečevi
19:20 – PRNJAVOR MeridianBet – Peta osobna
19:40 – 3×3 Fridro Koroška – Kozlići 3×3
20:00 – Entertainment break
20:10 – BW Konkvistadori – Novi Zečevi
20:30 – 3×3 Srebrenik – Peta osobna
20:50 – UNI Split – Kozlići 3×3
21:10 – Entertainment break
21:20 – Radnik Križevci 3×3 – BW Konkvistadori
21:40 – PRNJAVOR MeridianBet – 3×3 Srebrenik
22:00 – 3×3 Fridro Koroška – UNI Split
22:20 – Entertainment break
22:30 – Marjan – Tvornica Snage
PETAK, 23. SVIBNJA – U19 I ZAVRŠNICA ELITE TURNIRA
Jutarnji program – U19 natjecanje
09:00 – KK Zabok – Spinutlije
09:15 – Jpc 3×3 – Bowlio
09:30 – CVKP – Vlaji
09:45 – Entertainment break
09:55 – POZARINA WARRIORS – Spinutlije
10:10 – Tri ipo igrača – Bowlio
10:25 – Tricaši – Bokuni
10:40 – Entertainment break
10:50 – KK Zabok – POZARINA WARRIORS
11:05 – Jpc 3×3 – Tri ipo igrača
Kids Day program
16:00 – KIDS DAY
16:30 – KIDS DAY
Završnica turnira
17:30 – Četvrtfinale U19
17:45 – Četvrtfinale U19
18:00 – Entertainment break
18:10 – Četvrtfinale U19
18:25 – Četvrtfinale U19
18:40 – Zagrijavanje ELITE momčadi
19:00 – Četvrtfinale Elite (M)
19:20 – Četvrtfinale Elite (M)
19:40 – Entertainment break
19:50 – Četvrtfinale Elite (M)
20:10 – Četvrtfinale Elite (M)
20:30 – Dunking Devils Show
20:50 – Polufinale U19
21:10 – Polufinale U19
21:30 – Entertainment break
21:40 – Polufinale Elite (M)
22:05 – Polufinale Elite (M)
22:30 – Dunking Devils Show
22:50 – Finale U19
23:10 – Finale Elite (M)
Sve utakmice s turnira u Trogiru možete gledati na Sport Klubu!
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
