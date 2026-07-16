Gledajte na SK: Košarkaški spektakl PRO 3X3 seli u Umag

Podijeli :

Foto: Josip Mišković / Pixsell Photo & Video Agency / Energy Basket d.o.o.

PRO 3×3 Tour driven by Opel ove sezone ponovno dolazi u Umag, peti put u svojoj povijesti.

Ovogodišnje izdanje turnira posebno je jer će se održati u vrijeme ATP turnira Umag, čime će se dva velika međunarodna sportska događaja ispreplesti u samom srcu turističke sezone i pretvoriti Umag u sportsko središte Hrvatske.

Gledajte na SK: Pro 3X3 Tour seli u Novu Gradišku, a ovaj turnir ima i humanitarni karakter Samo na SK: Trstenik i GMS slavili na PRO 3×3 Touru u Bolu, Kaliterna i Vušković zvijezde turnira

Na Trgu slobode u petak i subotu, 17. i 18. srpnja, očekuje se pravi košarkaški spektakl.

Prvi dan turnira rezerviran je za utakmice seniorske Elite kategorije, dok subota donosi završnicu natjecanja, susrete juniorske kategorije te brojne sadržaje za gledatelje. Natjecateljski program odvijat će se u kategorijama Elite i U19.

Posebnu pažnju i ove godine privući će tradicionalni Kid’s Day, namijenjen najmlađim ljubiteljima košarke, uz edukativne i zabavne sadržaje. Posjetitelje očekuje i atraktivan popratni program, uključujući nastup svjetski poznate akrobatske skupine Dunking Devils, koja svojim spektakularnim zakucavanjima uz pomoć trampolina već godinama oduševljava publiku diljem svijeta i jedan je od zaštitnih znakova PRO 3×3 Toura.

Umag je osma postaja ovogodišnje turneje, nakon Trogira, Zagreba, Donjeg Miholjca, Vinkovaca, Hvara, Bola i Nove Gradiške. Nakon istarskog turnira, PRO 3×3 Tour driven by Opel nastavlja put prema Šibeniku, nakon čega slijedi velika završnica u Novalji 31. srpnja i 1. kolovoza.

Pobjednici svakog turnira osiguravaju nastup na velikom finalu u Novalji, dok pobjednik završnog turnira izbori izravan plasman na prestižni FIBA 3×3 Challenger u Matarou u Španjolskoj.

PRO 3×3 Tour driven by Opel organizira Udruga PRO 3×3 uz podršku Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske te brojnih partnera i sponzora, među kojima su Opel, 24sata, Sport Klub, Basketball.hr, Hell Energy Drink, Aircash, Pixsell, Lenovo, Jadrolinija, Energy Basket, Tahograf, Antao, Aero ZG i Cool. Partneri i sponzori turnira u Umagu su Grad Umag i Turistička zajednica grada Umag.

Sve turnire izravno prenosi Sport Klub Hrvatska.