FOTO / LeBron James u Dubrovniku, društvo mu pravi još jedna svjetska sportska legenda

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Predsjednik Vlade Andrej Plenković boravio je u Dubrovniku, gdje je pratio završnicu E1 prvenstva električnih glisera, a tom se prilikom susreo s jednim od najvećih košarkaša svih vremena, LeBronom Jamesom.

Zvijezda Los Angeles Lakersa i četverostruki NBA prvak rado je pozirao s hrvatskim premijerom, a posebno je razveselio njegovog sina kojem je potpisao dres.

Na jugu Hrvatske ovih dana nalazi se i legendarni tenisač Rafael Nadal, osvajač 20 Grand Slam naslova i čak 14 Roland Garrosa. I LeBron i Nadal suvlasnici su momčadi koje nastupaju u E1 prvenstvu električnih glisera – James predvodi Team AIUIa, dok Nadal stoji iza Team Rafa.

Obojica su se projektu priključila 2023. godine, a utrka u Dubrovniku vozi se u atraktivnom ambijentu ispred povijesne gradske jezgre i otoka Lokruma.