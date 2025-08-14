Drama u susjedstvu uoči EP-a: Izbornik izbacio Dragića, brat ga optužio da laže, a javila se i supruga

Drama u slovenskoj košarkaškoj reprezentaciji obilježila je završne pripreme za Eurobasket.
Podsjetimo, Goran Dragić je reprezentativnu karijeru završio 2022. godine nakon Europskog prvenstva, a tada su njegovi odnosi s Košarkaškim savezom Slovenije već bili narušeni. Prošle godine na oproštajnoj utakmici u Stožicama nije pozvao nijednog člana Saveza.
Eurobasket će se igrati od 27. kolovoza do 14. rujna u Finskoj, Gruziji, Latviji i na Cipru. Natjecat će se 24 reprezentacije podijeljene u četiri skupine po šest, a po četiri najbolje iz svake skupine plasirat će se u nokaut-fazu. Slovenija će u skupini igrati protiv Islanda, Francuske, Poljske, Belgije i Izraela.
