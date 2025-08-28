Dončić zabio 34 poena u porazu Slovenije na otvaranju EuroBasketa

Podijeli :

via Guliver

Slovenija je u prvom kolu skupine D Europskog prvenstva u košarci poražena od Poljske 95:105. Iako su izabranici Aleksandera Sekulića važili za favorite, Poljaci, koje s klupe vodi hrvatski trener Igor Miličić, slavili su u uvjerljivoj pobjedi.

Najefikasniji kod Slovenije bio je Luka Dončić s 34 poena, devet asistencija i četiri skoka, no to nije bilo dovoljno za trijumf. Kod Poljske istaknuli su se Jordan Loyd s 32 poena i Mateusz Ponitka s 23.

Poljaci su vodili od samog početka i nijednom nisu dopustili izjednačenje. Utakmicu su odlučili u trećoj četvrtini, kada su otišli na +15. Iako su Slovenci u posljednjoj dionici smanjili zaostatak na sedam poena, više od toga nisu uspjeli napraviti.

Slovenija će svoj sljedeći susret igrati u subotu u 17 sati protiv Francuske, dok će Poljska po drugu pobjedu u skupini pokušati istog dana u 20:30 protiv Izraela.