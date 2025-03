Kondicijski trener Luke Šamanića za SK: Sjećam ga se kad je bio beba, sanjao je da će biti nogometaš

Podijeli :

Privatna arhiva

Poznati kondicijski trener Slaven Hlupić otkrio je kako je od Luke Šamanića napravio zastrašujuće snažnog igrača.

Hrvatski košarkaš Luka Šamanić, koji se iz NBA lige vratio u Europu kako bi ‘oživio’ svoju karijeru, poznat je kao jedan od najbolje fizički spremljenih igrača u Euroligi. Tim povodom razgovarali smo sa Slavenom Hlupićem, kondicijskim trenerom koji zadnjih šest godina intenzivno radi s Lukom Šamanićem, fizički najsnažnijim hrvatskim košarkašem. Od njega je napravio pravog gladijatora!

Odavno je poznato kako je fizička pripremljenost igrača preduvjet za uspjeh u vrhunskoj košarci. Tako je i 210 cm visoki Luka Šamanić, kad je kao tinejdžer stigao u NBA ligu, brzo shvatio da bez dodatnog rada na svom tijelu neće moći uspjeti u najjačoj ligi na svijetu. Njegovo savršeno isklesano tijelo ukrašeno mnogobrojnim tetovažama često tjera protivnicima strah u kosti i samo je potanje trenutak kad će igrački – eksplodirati.

Ljubav pa nagli razlaz s Greggom Popovichem

Prvi dodir s NBA ligom Šamanić je imao u San Antonio Spursima kod legendarnog Gregga Popovicha, jednog od najvećih trenera svih vremena koji sa Spursima ima pet titula prvaka. No, iako je u početku dobio priliku – jer je bio 19. izbor na NBA draftu i od njega se puno očekivalo- te je u početku bio dojam da se dopao Popovichu, ipak je došlo do naglog razlaza.

O pravim razlozima Šamanić nije želio govoriti, ali rezime cijele priče jest kako je došlo do razilaženja u razmišljanjima. Najblaže rečeno došlo je do verbalnog okršaja i Šamanić je morao krenuti drugim putem. I upravo tih dana, kad je napuštao San Antonio, u njegov život ušao je kondicijski trener Slaven Hlupić. Poveznica je bio Lukin otac Marko, bivši košarkaš, s kojim se Hlupić dugo poznaje. A cilj je bio napornim dodatnim treninzima u teretani ojačati Lukino tijelo kako bi bio još bolji.

Ubrzo se vidio rezultat jer je dobio priliku u momčadi Utah Jazza gdje je odigrao na desetke odličnih utakmica. No, igrom slučaja i spletom okolnosti novi ugovor nije dobio, a ponude iz NBA lige koje je dobio nisu ga zadovoljile. Stoga se odlučio na povratak u Europu.

Nakon što je ljetos potpisao za turski Fenerbahče, prije početka sezone zbog privatnih problema ugovor je vrlo brzo raskinut pa je odlučio u rodnom Zagrebu trenirati s Cibonom i čekati pravu priliku. A usput još jače nego ikad raditi sa Hlupićem na svom tijelu. Tako je nakon svega pet utakmica u Cibonu, za koju je kao klinac oduvijek želio igrati, dobio ponudu euroligaša Baskonije koju nije mogao odbiti. Naravno, zajedno s njim u Vitoriju je otišao i njegov osobni trener Slaven Hlupić koji se zadnjih 25 godina izgradio kao kondicijski trener u klubovima kao što su Zrinjevac, Cedevita, Cibona, a jedno je vrijeme radio i u hrvatskoj reprezentaciji. Kroz Hlupićeve ruke prošlo je na desetke budućih NBA igrača, a kad ga je angažirao Lula Šamanić pala je odluka da se posveti samo njemu kako bi opet ‘oživio karijeru.’ I rezultat se brzo vidio jer Šamanić se sjajno uklopio u momčad Baskonije koju vodi legendarni Pablo Laso.

Hlupić je, kao i svaki klinac koji se zaljubio u košarku, sanjao o tome da postane košarkaš. No, zbog obveza na Kineziološkom fakultetu ubrzo se potpuno posvetio radu s igračima i odabrao je posao kondicijskog trenera koji su specijalizirani za košarku.

“Moj trenerski talent prepoznao je tadašnji voditelj škola košarke u KK Zrinjevac Silvije Jenkač koji me pozvao da mu pomognem u radu sa juniorima. Imao sam sreću što sam u ruke dobio sjajnu generaciju u kojoj je bilo i nekoliko NBA potencijala kao što su 215 cm visoki centar Mario Kasun, zatim svestrani krilo Marko Morić, snažni bek Marko Malić te nešto mlađi Marin Rozić i drugi. Ukratko, generacija tih igrača, uz naš program koji smo postavili, postala je ubrzo juniorskim prvacima Hrvatske. Imali smo i u sezonama nakon toga sjajnih rezultata, a nekoliko godina kasnije upoznao sam se s jednom osobom koja mi je puno pomogla u životu i karijeri, a to je Dražen Anzulović. Ponudio mi je posao kondicijskog trenera u košarkaškom klubu Zagreb gdje smo surađivali dvije godine i nakon toga me poveo sa sobom u Cibonu gdje sam proveo sljedećih pet sezona. Sve te godine, u kojima sam surađivao s velikim brojem igrača, pomogle su mi da se izgradim. A važnu ulogu imali su i moji mentori od kojih bi izdvojio atletskog trenera Mladena Katalinića te svakako Mirka Krolu koji je poznat po tome kako je za NBA ligu pripremio Dina Rađu”, ispričao je za Sport Klub Hlupić koji je tih godina radio i s ljevorukim 208 cm visokim košarkašem Markom Šamanićem.

S godinama su postali prijatelji i sudbina se poigrala kako je 20-ak godina kasnije u ruke dobio njegovom sina Luku. A rezultat svega je gotovo savršeno izgrađeno tijelo kakvo je danas potrebno za uspjeh u vrhunskoj košarci.

Vizija s Cedevitom kao prekretnica

Hlupić kaže kako su mu u počecima karijere puno pomogli iskusni igrači kao što su veliki radnik Davor Kus i drugi iz Cibone kako bi se dodatno razvio kao kondicijski trener. A uz to je stalno ulagao u sebe i pratio je svjetske trendove. Dodatno se kao trener izgradio u tadašnjem ambicioznom prvoligašu Cedeviti gdje je proveo punih 11 sezona i kaže kako su za to vrijeme ‘postavili temelje današnje Cedevite.’

Naime, tada je zajednička ideja bio kampus koji je u to vrijeme izgrađen na Velesajmu kako bi igrači imali savršene uvjete za dodatni trening te rad na igri i jačanju tijela. Uvjeti su to kakve malo koji klub u regiji ima jer su igrači imali baš sve na raspolaganju od jutra do mraka.

“Baš u to vrijeme u klub su stigli veliki talenti poput Jusufa Nurkića i Džanana Muse s kojima sam radio do njihovog odlaska u NBA ligu. Ukratko, uspjeli smo uz program koji smo postavili napraviti jedan od najboljih malih klubova u regiji i postigli smo neke najvećih uspjeha hrvatske košarke u zadnjih 25 godina, a to su svakako treće mjesto u Eurokupu te plasman u TOP 16 Eurolige. Uspjeli smo napraviti vrhunske rezultate za jedan takav kratki period. Igrali smo i finale regionalne ABA lige gdje smo te sezone u polufinalu izbacili Partizan, a u borbi za trofej izgubili od velikog Maccabija.”

Hlupić je dodatno iskustvo, kako bi danas slovio kao jedan od najboljih u svom poslu, stekao i radom u hrvatskoj košarkaškoj reprezentaciji. To iskustvo je, kaže, zlata vrijedno:

“Da, radio sam u nekoliko navrata u hrvatskoj reprezentaciji. Prvi izbornik s kojim sam surađivao bio je Jasmin Repeša, a drugi je bio Veljko Mršić. To je prošlo odlično, a iz iz tog doba s nekim sam igračima ostao surađivati pa sam tako primjerice deset godina bio kondicijski trener Marku Popoviću. Sjećam se i suradnje s Markom Tomasom, koji je veliki radnik, s kojim sa redovito individualno radio preko ljeta. Što se kasnije pokazalo isplativo i za njih i za mene jer su mi puno pomogli u karijeri da se razvijem dalje kao trener. A posebna priča je moje dugogodišnje duboko prijateljstvo s Markom Šamanićem koji me zvao da preuzmem brigu o njegovu sinu. I danas sam samo njemu posvećen.”

Luka je trenirao nogomet

“Luke se sjećam kad je bio beba te posebno iz dana kad je trenirao nogomet i sanjao je da će biti nogometaš te tada baš nitko nije spominjao niti k od košarke. Uvijek smo Marko i ja razgovarali i o košarci i o svemu i o našim lijepim vremenima koje smo proveli u Zrinjevcu. Ali nismo se u jednom trenutku dotakli njegovog sina. Do ove današnje suradnje mene i Luke došlo je nakon nekog nesporazuma između Gregga Popovicha i Luke te razlaza sa San Antonio Spursima. Tad je stigla i korona – kriza i nije bilo lako započeti projekt u takvim otežavajućim okolnostima. Čim smo dogovorili uvjete otišao sam u San Antonio kako bi ga što bolje pripremio za New York Knickse koji su ga željeli. No, sve je pokvarila ozljeda na dan kad je trebao potpisati ugovor. Nastavili smo jako žestoko raditi, u međuvremenu je propao i dogovor s Boston Celticsima s kojima je jedno vrijeme trenirao, ali sve se vratilo kad je stigla ponuda Utah Jazza. Iako je jako dobro igrao kad je trebalo produžiti ugovor odlučili su kako cijela momčad ide u rekonstrukciju i u tim njihovim planovima nije bilo prostora za Luku. Tako smo se odlučili vratiti u Hrvatsku i čekati najbolju ponudu. I za to vrijeme još napornije raditi!”

Koliko ste vi kao njegov osobni trener utjecali na neke odluke u karijeri. Niste inzistirali da se čeka ponuda iz NBA lige nego ste mu predložili da se okušao u Euroligi?

“Evo, to je recimo nekakva moja zasluga što smo uspjeli pregrmjeti taj period kad se vagalo između NBA lige i Eurolige. Moram reći kako je jako veliki broj europskih klubova bio zainteresiran dovesti Luku kod sebe. Zajednički smo odlučili kako je nakon NBA lige opcija povratka u Europu moguća.”

Je li Luka veliki radnik i kako je svakodnevno raditi s njim na održavanju tjelesne mase?

“Luka je baš jako veliki radnik, ali kako bih ga najbolje opisao čitateljima ispričat ću vam u kakvom sam ga stanju zatekao kad sam na poziv njegova oca došao u San Antonio. Tada je nažalost imao tijelo koje nije bilo adekvatno opremljeno da bi sudjelovalo na NBA razini iako je iza sebe imao 2,5 godine procesa u NBA, ali i u razvojnoj G ligi. Zbog korone i svega što se poklopilo iza njega je bio dosta veliki zaostatak. Primili smo se posla i pokazao je veliku volju i htjenje te smo u ovih nekoliko godina uspjeli od napraviti stvarno velikog fizičkog igrača koji može biti dominantan na svojoj poziciji. No, pauza od sedam mjeseci napravila je svoje i ovim se putem moram posebno zahvaliti Bariši Krasiću, koji je bio trener Cibone početkom ove sezone, koji je Luki dao priliku i dao nam je zapravo obojci prostora da treniramo s njima. Luka je u Ciboni, u kojoj je kratko i zaigrao, potpuno vratio s povjerenjem u sebe. Osjećao se sigurnije, osjećao se udobno, a uostalom u to vrijeme stigao mu je i poziv izbornika Josipa Sesara u reprezentaciju koji je samo zbog njega dolazio na treninge Cibone i bio je oduševljen kad ga je vidio kako igra.“

Ubrzo je stigla ponuda Baskonije, jednog od najvećih europskih klubova. Što nam iz prve ruke možete reći o tom klubu i cijelom okruženju u koje ste stigli?

“Ja za Baskoniju volim reći da je španjolski Zadar. Čitava regija živi za košarku, a vlasniku kluba Joseanu Querejeti je košarka DNK. Ukratko, Luka nije mogao naći bolju sredinu da se što lakše vrati i da se što bolje prilagodi na europski način igre nakon pet sezona ju NBA-u. Iz prve ruke vam mogu reći kako nije bilo jednostavno nakon pet godina ponovo doći i priviknuti se na europske načine treniranja i shvaćanja košarke te samog načina života. Baskonia mu je zaista izašla u susret i dala mu je ono što mu je u tom trenutku najviše trebalo, a to je razumijevanje i strpljenje.“

Obzirom da već nekoliko godina intenzivno radite s Lukom i samo ste njemu posvećeni, mnoge zanima koji su vam zajednički planovi. Je li povratak u NBA ligu opcija?

“Ugovor za Baskoniju Luku ga veže i sljedeće godine, dakle do ljeta 2026.. Dugoročni planovi su naravno da se Luka što bolje aklimatizira na europska natjecanja te da Baskonia, klub koji je poznat kao institucija koja daje priliku mladim igračima, od njega ima velike koristi. Također moram reći kako Luka u klubu ima trenere koji su stvarno puno razumijevanja kad je njegova prilagodba u pitanju ,a to je jako važno. Zavolio je taj klub i o nekom drugom europskom klubu ili povratku u NBA ligu trenutačno ne razmišlja. Sad smo fokusirano samo na ovu sezonu da svi zajedno izvučemo što više.“